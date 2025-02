Prende il via domani, 21 febbraio, nel quartiere fieristico di Bologna “Liberamente”, la manifestazione dedicata al tempo libero, al divertimento e alla vita all’aria aperta. Il taglio del nastro è previsto per le ore 11 presso il Villaggio dello Sport, alla presenza delle mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina e di numerose personalità del mondo sportivo e istituzionale: il presidente del CONI Emilia Romagna Andrea Dondi, Luciano Rizzi per BolognaFiere, Giuseppe Tanesini (Project manager eventi di Multimedia Tre), l’assessora allo sport della regione Roberta Frisoni e don Massimo Vacchetti, responsabile della pastorale per lo sport della chiesa di Bologna.

All’inaugurazione parteciperanno anche importanti testimonial dello sport italiano: Martina Santandrea, bronzo olimpico con le Farfalle a Tokyo, la campionessa del mondo di pattinaggio Rebecca Tarlazzi, il campione mondiale di immersione Umberto Pelizzari e la mezzofondista Francesca Bertone.

La mattinata inaugurale sarà dedicata esclusivamente agli studenti delle scuole, che potranno vivere un’esperienza unica nel Villaggio dello Sport. Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 18.30, la manifestazione aprirà le porte al pubblico, che potrà visitare gli otto padiglioni fino a domenica 23 febbraio.

Giunta alla diciannovesima edizione, “Liberamente” si estende quest’anno su una superficie di oltre 45mila metri quadrati, con circa 400 espositori. Un significativo ampliamento degli spazi espositivi rispetto all’edizione precedente, che conferma il crescente interesse del pubblico, testimoniato dai oltre 19mila visitatori registrati lo scorso anno.

Il mondo dei camper si conferma protagonista assoluto con un’area espositiva di oltre 14mila metri quadrati – l’equivalente di venti campi da tennis – dove i visitatori potranno ammirare le ultime novità dei più prestigiosi marchi del settore. Un settore in forte crescita, come dimostrano i dati delle immatricolazioni che, da settembre 2023 ad agosto 2024, hanno registrato in Italia un aumento del 24,34%. Grazie alla collaborazione con il Camper Club di Bologna, uno dei più grandi in Italia, sarà disponibile un parcheggio gratuito dedicato che potrà ospitare oltre mille mezzi. Nell’area camper troverà spazio anche una sezione riservata al turismo, con enti di promozione turistica, campeggi, villaggi e comuni.

Il Villaggio dello Sport, allestito dal CONI Emilia-Romagna su una superficie di 8mila metri quadrati, ospita ben 22 federazioni sportive. I visitatori potranno scoprire e provare numerose discipline, sempre affiancati da istruttori federali: dal pickleball, sport emergente a metà tra tennis e padel, alle spettacolari esibizioni di parkour. Grande spazio anche all’innovazione tecnologica con simulatori di ultima generazione che permettono di sperimentare il tiro al piattello virtuale e il volo simulato. Nell’area Pony Games sarà possibile provare l’emozione del volteggio su un cavallo meccanico, mentre gli appassionati di atletica troveranno una vera pista dove mettersi alla prova.

Mantra, il Festival del Benessere e del Mondo Olistico, offrirà un’oasi di relax dove scoprire le molteplici sfaccettature del benessere psicofisico. I visitatori potranno trovare una vasta selezione di prodotti naturali, dalle creme agli oli essenziali, dai gioielli con pietre dure all’abbigliamento eco-sostenibile. Nell’area relax, operatori qualificati proporranno massaggi orientali e sessioni di sound healing con gong e campane tibetane. Il programma include anche conferenze e dimostrazioni, tra cui suggestive sedute sciamaniche.

Per gli appassionati del collezionismo, Figurine Expo rappresenta un appuntamento imperdibile. La mostra mercato ospiterà i più importanti espositori nazionali con rarità e “rookie cards” dei campioni del calcio, oltre a figurine dedicate a musica, cartoni animati e temi di attualità.

La Fiera dell’Elettronica di Consumo soddisferà invece gli amanti della tecnologia con una vasta gamma di prodotti: dai computer ai dispositivi per la domotica, dalle videocamere ai pannelli fotovoltaici, fino agli intramontabili oggetti vintage come i mangiadischi.

Novità di quest’anno è Verdi Passioni, uno spazio dedicato agli appassionati del verde e dell’orticoltura hobbistica. Tra le attrazioni più interessanti, una preziosa esposizione di bonsai, vere opere d’arte viventi che incarnano l’antica tradizione orientale della coltivazione in miniatura.

A completare l’offerta, un’area dedicata all’arredamento e all’oggettistica per la casa. Inoltre, il biglietto di Liberamente darà accesso anche a EUDI SHOW, il principale evento italiano dedicato alla subacquea e uno dei più importanti a livello mondiale nel settore.