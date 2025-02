Cielo in prevalenza sereno con nuvolosità stratificata sui rilievi appenninici e in serata sul settore occidentale. Possibilità di locali foschie e banchi di nebbia sulle aree di pianura durante le ore più fredde della giornata.

Temperature minime stazionarie o in lieve flessione comprese tra -2 e 3 gradi ; valori inferiori di qualche grado in aperta campagna con diffuse deboli gelate. Massime in lieve aumento, comprese tra 10 e 11 gradi. Venti deboli variabili o quasi assenti. Mare quasi calmo.

(Arpae)