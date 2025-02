La Samp ferma la capolista: reti inviolate allo stadio Ferraris con il Sassuolo nell’anticipo della 27ma giornata di Serie BKT. La formazione di Semplici riesce a bloccare la macchina da goal neroverde e migliore attacco del campionato.

Allo stadio anche Olly, il recente vincitore del Festival di Sanremo, tifoso dei blucerchiati.

Mister Grosso al termine della gara: “Ci prendiamo sempre quello che arriva al termine del match, sapevamo di affrontare una squadra con qualità in un ambiente che dà tanta energia. Abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati tosti ed equilibrati, lucidi a colpire nei momenti giusti senza però concretizzare. Avremmo voluto un altro risultato ma ci teniamo quanto emerso oggi e andiamo avanti con fiducia. Non è facile venire qui e concedere poco tenendo bene il campo. In alcune situazioni potevamo cambiare ritmo e creare spazi tra difesa e centrocampo, quando ci siamo riusciti siamo diventati pericolosi ma ci teniamo questo risultato”. Il mister ha poi aggiunto: “Sapevo che sulla trequarti si potevano creare spazi interessanti per Verdi. Abbiamo fatto bene anche se delle volte ci siamo schiacciati troppo. Abbiamo fatto una partita di maturità e solidità, abbiamo provato a vincerla e ne usciamo con un pareggio”.