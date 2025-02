“Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, anche nel territorio del comune di Fiorano, ha evidenziato molte criticità in termini di disservizi, degrado urbano, poca pulizia, poca igiene e risulta oggetto di tante segnalazioni da parte dei cittadini.

Si tratta – dichiara il consigliere della Lega Barbolini – di un modello di raccolta scelto da ATERSIR, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, tramite un voto espresso nel Consiglio Locale di Modena ed è diventato parte integrante di un contratto di servizio tra ATERSIR e il Gestore; pertanto risulta che anche i comuni del territorio, compreso quello di Fiorano, hanno delle responsabilità nella scelta di questo nuovo modello di raccolta dei rifiuti.

Si ritiene urgente – continua il consigliere Barbolini – intervenire presentando ad Hera ed ATERSIR richieste di miglioramento quali la necessità di tracciare le attività del Gestore; la valutazione di ulteriori servizi aggiuntivi per migliorare il decoro urbano; il rivedere gli orari e la frequenza di raccolta; il miglioramento del servizio offerto dalla stazione ecologica ecc…..

Va considerato – puntualizza Barbolini – che il comune di Modena ha intrapreso un percorso per apportare migliorie al servizio su eventuali modifiche su situazioni puntuali, quali la possibilità di introdurre dotazioni o carrellati su richiesta e/o in accordo con i grandi condomini al fine di evitare grossi cumuli di sacchi. Viceversa, il comune di Fiorano sembra rimanere inerte

Sindaco e Giunta Comunale di Fiorano Modenese – conclude Barbolini – devono pertanto chiarire alla cittadinanza come intendono procedere ed intervenire per rimuovere le criticità emerse e i disagi subiti dai cittadini con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta porta a porta”.

Nell’interrogazione consiliare, già inviata dal consigliere Barbolini all’amministrazione comunale, viene chiesto di specificare il nominativo del rappresentante/i del distretto ceramico e di conseguenza del Comune di Fiorano nel consiglio locale di Modena dell’ATERSIR e in quello di ATERSIR e se ha o hanno ricevuto formalmente per iscritto dal Sindaco di Fiorano, anche congiuntamente agli altri sindaci interessati, indicazioni sulla necessità di apportare modifiche migliorative al sistema di raccolta dei rifiuti in essere sulla base delle criticità riscontrate sul territorio; si chiede anche di chiarire se anche a Fiorano esiste un tavolo tecnico periodico con il gestore in cui valutare il funzionamento del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e se vengono prodotti dei verbali; in caso affermativo, si chiede di conoscere il contenuto dei verbali in questione; se il comune di Fiorano ha incontrato ATERSIR redigendo apposito verbale (ovvero ha chiesto per iscritto) allo scopo di sottoporre alla stazione appaltante quesiti interpretativi sul contratto, la verifica del servizio, la definizione di un regolamento condiviso e ogni chiarimento circa limiti e condizioni su eventuali modifiche del sistema.