Poco dopo l’una di questa notte, i Carabinieri della Stazione di Novellara sono intervenuti presso un bar situato in via Cartoccio a seguito di un furto. Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti nei locali dell’attività commerciale asportando il fondo cassa per un valore di alcune centinaia di euro, e diverse stecche di sigarette.

L’esatto ammontare della merce rubata è attualmente in fase di inventario. Il danno complessivo, considerando sia la refurtiva sottratta sia i danni arrecati all’ingresso del locale, è in corso di quantificazione. I Carabinieri di Novellara hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto aggravato.