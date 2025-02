Nella città di Bologna per il mese di gennaio 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera

collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,4% e un

tasso tendenziale di +1,8%.

In gennaio sono in aumento su base annua le divisioni degli “Altri beni e servizi” (+3,2%), di “Bevande alcoliche e tabacchi” (+3,2%), di “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”

(+2,8%), dell’“Istruzione” (+2,8%), dei “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+2,7%), di

“Ricreazione, spettacoli e cultura” (+2,2%), di “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili”

(+1,8%), dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,8%), dei “Trasporti” (+1%), di

“Abbigliamento e calzature” (+0,5%); variazione nulla per la divisione “Mobili e articoli per la casa”; in diminuzione la divisione di e quella delle “Comunicazioni” (-6,1%).

Il tasso tendenziale dei Beni è per il mese di gennaio in aumento e registra e si attesta a

+0,9%; l’inflazione dei Servizi è più accentuata, ma stabile rispetto al mese scorso a +2,9%. La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, va al +2% da +1,9% di dicembre.

In gennaio si registra una variazione dei prezzi più intensa per i prodotti acquistati con

maggior frequenza dai consumatori (da +2,1% a +2,7%), vale lo stesso per l’inflazione dei

beni acquistati con media frequenza, va da +1,7% a +1,9%; crescono meno invece i prezzi

dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto (da -0,3% a -0,1%).

L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +0,9% per l’indice generale e a +0,5% per la

componente di fondo.