166 nuove piante messe a dimora in questi giorni.

La squadra Verde SGP, infatti, ha provveduto giovedì scorso alla piantumazione di 66 piantine ritirate nel marzo 2024 c/o il vivaio Regionale di Imola nel rispetto della Legge 113/92 (integrata con la Legge 10/2013) che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti di provvedere alla piantagione di un numero di alberi corrispondenti ai bambini nati/adottati.

I ritardi nella consegna del materiale ed il seguente avvio della stagione primaverile non hanno permesso di concludere l’intervento nel corso del 2024.

Su un totale di n.318 esemplari arborei ritirati, una prima parte di piante (n.88) è stata posta a dimora nell’aprile 2024 dalla squadra Verde SGP all’interno delle aree verdi di via Nievo e via Pista, dedicate ai bambini nati/adottati nell’anno 2016-2017 e successivamente integrate con una sessantina di piante nell’autunno del medesimo anno.

L’area individuata per la messa a dimora delle 66 nuove piante è quella di via Circonvallazione Sud, la medesima che ha accolto le piantine dedicate ai bambini nati/adottati nelle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

Ogni esemplare piantumato è stato fornito di una cannetta che ne garantirà un corretto sviluppo verticale e protezioni antilepre (schelter) per evitare danni causati da animali o mezzi meccanici durante le attività manutentive.

Non è stato necessario creare un nuovo impianto irriguo, in quanto l’area verde ne risulta già provvista, essendo stato originariamente creato e successivamente implementato in occasione dei vari stralci di piantumazione. Questo permetterà la bagnatura con regolarità a seconda dell’andamento stagionale, apportando la giusta quantità d’acqua necessaria a garantirne il corretto attecchimento.

“La prossima settimana – aggiunge l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Chiara Tonelli – proseguiremo con le operazioni di messa a dimora degli ultimi n.100 esemplari c/o l’area verde di via Pista, già in parte occupata dalle piantine dedicate ai bambini nati/adottati nell’anno 2016. Interverremo anche con ulteriori 50 piante che andranno a sostituire quelle che, negli anni, non hanno attecchito o sono seccate. Fra alcune settimane poi, prima dell’inizio della primavera, inizieremo la messa a dimora di ulteriori nuove piante relative ad ulteriori nuovi nati; non si tratta solamente di un obbligo di legge ma, per noi, è una vera e propria necessità: incrementare il verde urbano, aumentando la presenza di piante e arbusti attraverso nuove piantumazioni o sostituzioni di esemplari ormai a fine vita è un impegno che ci siamo assunti per noi e soprattutto per le ge