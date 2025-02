Nel pomeriggio del 20 febbraio 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo, con il supporto della Stazione di Formigine, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 47enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare è stato trovato in possesso di:

57,3 grammi di cocaina , suddivisi in 57 dosi;

, suddivisi in 57 dosi; 341,7 grammi di hashish, porzionati in quattro pezzi.

Durante l’operazione, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato la somma di 690 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, una bilancia, sei bilancini di precisione e materiale plastico per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato, inizialmente tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, è stato successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.