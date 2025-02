Le Palestre della Memoria sono vere e proprie palestre per la mente, pensate per prevenire il decadimento cognitivo. Queste iniziative sono destinate agli anziani senza malattie cognitive, ma che desiderano agire sulla prevenzione tramite attività mirate, ma anche semplicemente per godere del piacere di stare insieme ad altre persone e contrastare la solitudine.

Martedì prossimo, 25 febbraio, a partire dalle ore 18, presso il Circolo Pagliani di via Monchio, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per presentare il progetto Palestre della Memoria e i volontari coinvolti, impegnati a supportare il benessere cognitivo della comunità. L’iniziativa è promossa dall’AUSL di Modena e fortemente sostenuta dal Comune di Sassuolo.

“La popolazione anziana è il fondamento essenziale della nostra società – commenta il Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Serena Lenzotti. Sono il sostegno di ogni famiglia, il baluardo delle nostre tradizioni e delle nostre conoscenze. A volte si crede che invecchiare significhi ritirarsi dalla vita, soprattutto in società come la nostra, in cui i legami tra le persone devono essere continuamente costruiti, anche a seguito del dramma della pandemia e dell’isolamento che ha radicato. Palestre della Memoria è un progetto di comunità che sfrutta risorse fondamentali per il benessere collettivo: i volontari, formati dall’Azienda AUSL, sono coloro che fanno funzionare le palestre, proponendo esercizi cognitivi e favorendo la socialità. L’isolamento, infatti, ha ripercussioni sul benessere psicologico e fisico delle persone. Per questo motivo, iniziative come le Palestre della Memoria rivestono un ruolo fondamentale.”

Il progetto, che ha una portata provinciale, apre a Sassuolo la sua seconda sede al Circolo Pagliani (la prima si trova a Fossetta), in luoghi che, per eccellenza, promuovono l’aggregazione e la socialità, contrastando il ritiro sociale e l’isolamento. Le palestre sono ad accesso gratuito e sono a cadenza settimanale.

All’incontro pubblico di martedì 25 febbraio, oltre al Vicesindaco Serena Lenzotti, interverranno Barbara Manni, Responsabile della Geriatria Territoriale dell’Area Sud dell’Azienda AUSL di Modena, e Alessandra Montanari, Psicologa di Geriatria Territoriale di Sassuolo, sempre dell’Azienda AUSL di Modena.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.