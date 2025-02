Domani, lunedì 24 febbraio, dalle ore 18.30, al circolo Pigal di via Petrella 2 (presso lo stadio Città del Tricolore) rappresentanti di Comune, Azienda Usl, Arpae, Protezione civile e Vigili del fuoco svolgeranno un incontro pubblico, per informare i cittadini – in particolare coloro che abitano le zone adiacenti allo stabilimento – sulle operazioni di bonifica dell’area industriale di via Due Canali, devastata dall’incendio dell’11 febbraio scorso, e degli spazi esterni individuati alla autorità competenti.

Tali interventi sono oggetto delle due ordinanze, emanate dal Comune di Reggio Emilia tra venerdì e ieri.