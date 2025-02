Si terrà mercoledì 26 febbraio a Formigine il seminario/laboratorio del progetto “Risoluzione alternativa delle controversie: (ri)conciliarsi con la Pubblica Amministrazione”, promosso e coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore in collaborazione con la Provincia di Modena, l’Assessorato alla Partecipazione, Quartieri, Decentramento, Trasparenza, Legalità e Antimafie del Comune di Modena e il Difensore civico regionale.

Quello di Formigine sarà il secondo appuntamento del progetto dopo il primo incontro che si è svolto venerdì 20 febbraio a Modena e successivamente ci sarà un altro momento nel Comune di Carpi-Unione Terre d’Argine il prossimo 10 marzo.

L’incontro si terrà al Castello di Formigine, nella sala Consiliare dalle ore 16,00 alle ore 18,00, con la presenza di Elisa Parenti, sindaca del comune di Formigine, Marina Caporale, professoressa associata di Diritto amministrativo di Unimore e coordinatrice del progetto, Pamela Bussetti di Federconsumatori, Patrizia Roli, difensore Civico della Provincia di Modena, Mauro Polloni di Atersir, Francesco Figurelli, Matteo Sarti, Filippo e Francesco Sorrenti, studenti di giurisprudenza di Unimore.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «il Progetto promuove la conoscenza e l’uso degli strumenti diversi dall’accesso alla giustizia per risolvere controversie con la PA, ma anche quelli in cui sia la stessa PA, in particolare le Autorità indipendenti, a prestare un’attività di conciliazione a beneficio di cittadini, istituzioni, associazioni e imprese. Per la Provincia, che è la “Casa dei Comuni”, avvicinare i cittadini alle istituzioni agevolando la fruizione dei servizi e la sinergia tra pubblico e privato, è fondamentale promuovere iniziative come queste, che si innestano nel solco delle nostre funzioni di Ente per la comunità».

La sindaca di Formigine Elisa Parenti sottolinea che «siamo estremamente orgogliosi di ospitare questo importante convegno nel nostro castello. Questo evento rappresenta per noi un’occasione significativa per ribadire l’impegno della nostra amministrazione nella promozione di soluzioni non contenziose per la risoluzione delle controversie con la Pubblica Amministrazione. Crediamo fermamente che il dialogo e la mediazione siano strumenti fondamentali per costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, e questo convegno ne è la conferma.

L’iniziativa si sviluppa nel territorio della Provincia di Modena, con una particolare attenzione ai comuni piccoli e/o medi, per promuovere un modello non conflittuale di risoluzione delle controversie, utilizzando i servizi che la Pubblica Amministrazione rende disponibili».

Nell’incontro saranno illustrate le pratiche che possono essere attivate dal difensore civico, che a Modena è presente anche a livello provinciale, o dalle varie autorità responsabili per le garanzie dei dritti di cittadini e imprese, illustrando a cittadini, professionisti e imprese come si fa ad accedere a servizi in diversi ambiti di interesse (per una pratica con la P.A., per un disservizio o per bollette anomale per acqua, luce, gas, telefonia, trasporti) senza o prima di andare dal giudice.

Alla fine del ciclo di seminari sul territorio è previsto un momento conclusivo che si terrà il 27 marzo, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Modena che ospiterà un confronto con i referenti nazionali ed europei della Difesa civica e delle Autorità indipendenti principalmente interessate dagli strumenti di conciliazione analizzati.