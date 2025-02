Grazie al lungo e premuroso intervento di tre squadre – 2 da Modena e una da Vignola – durato 5 ore, i Vigli del Fuoco sono riusciti a recuperare in buone condizioni 5 mucche finite nella vasca di liquame, causa il cedimento di una griglia presso una azienda agricola a Montale.

Essendo le stesse immerse per circa un metro, un primo tentativo di recupero è andato a vuoto causa la densità del liquame. Per tutelare la salute delle mucche si è dovuto quindi prima diluirlo con acqua tramite l’autobotte dei Vigli del Fuoco per esserne poi aspirato una buona parte. Raggiunto un livello idoneo per le operazioni di salvataggio, le mucche sono state avvicinate all’apertura, imbracate, delicatamente sollevate tramite il braccio di un escavatore e messe così in salvo.