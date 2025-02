Carri, maschere, musica e tanto divertimento per bambini di tutte le età nella 56a edizione del Carnevale di Campogalliano, in programma domenica 2 marzo. Una festa gioiosa, colorata e molto partecipata, che anche quest’anno coinvolgerà tutta la comunità.

Moulin Rouge, Inside Out, Supermario, Cenerentola, Aladdin e l’auto di Barbie sono i temi dei carri allegorici – allestiti dai cittadini in tre mesi di lavoro -, che inizieranno il corteo alle 14 da via Roma e proseguiranno in piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, piazza Pace, via Ronzoni e di nuovo in via Roma. Insieme agli animatori, potranno salire sui carri anche le bambine e i bambini presenti al Carnevale, per entrare ancora più nel vivo della festa e partecipare alla sfilata lungo le vie e le piazze del paese.

Al termine della parata, intorno alle 17.30, sarà tempo di premiare la maschera individuale più originale e il miglior gruppo a piedi dell’edizione, a seguire si procederà con l’estrazione dei premi della lotteria (il primo premio è un notebook).

Gonfiabili, animazioni, musica e uno stand gastronomico con gnocco fritto, patatine e dolci completeranno il programma della manifestazione, oltre alla novità di quest’anno, l’angolo giovani con birre e dj set.

Il Carnevale di Campogalliano è organizzato dal circolo Anspi Oratorio “Sassola” e dal Gruppo Amici del Carnevale, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Campogalliano. In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato di una settimana, a domenica 9 marzo.