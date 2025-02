Ieri Mirandola ha accolto il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Nicola Molteni, in visita istituzionale dedicata al tema della sicurezza sul territorio. Prima tappa del suo percorso è stato il Comando della Polizia Locale, dove è stato ricevuto dall’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma e dal Comandante Gianni Doni.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sulle strategie di sicurezza locale, con particolare attenzione a due recenti novità: la costituzione della nuova unità cinofila, nata per rafforzare le attività di controllo e prevenzione, e l’implementazione del nuovo sistema di videosorveglianza, una rete avanzata che consentirà un monitoraggio più efficace e sarà a disposizione di tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio.

Il Sottosegretario ha poi visitato il Comando della Polizia di Stato di Mirandola dove, accompagnato dal Questore Dott.sa Dosi e dal Sindaco Letizia Budri ha incontrato il dirigente Madonia e il personale in servizio, ribadendo l’impegno del Governo nel supportare le forze dell’ordine per garantire strumenti sempre più efficaci per la tutela della sicurezza pubblica, sia sul fronte dell’integrazione degli organici, che, nel caso di Mirandola, della sede. Per questo durante l’incontro si sono riepilogati i passaggi condivisi per la definitiva integrazione delle risorse necessarie al completamento dell’intervento per la realizzazione della nuova sede di commissariato e polizia stradale all’Ex-Gil, per cui il cantiere a breve verrà riattivato.

A sottolineare l’importanza della visita è stata il Sindaco Letizia Budri: “La presenza del Sottosegretario Molteni a Mirandola rappresenta un segnale forte di attenzione da parte dello Stato verso il nostro territorio. Rafforzare il rapporto diretto tra le istituzioni locali e il Governo è fondamentale per rispondere con efficacia alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Il potenziamento dei mezzi a disposizione delle forze dell’ordine, come l’unità cinofila e il nuovo sistema di videosorveglianza, sono passi concreti verso una comunità sempre più sicura.”