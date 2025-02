Venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 21.00, il palco del teatro Astoria di Fiorano Modenese si trasforma per una notte in un locale spagnolo e ospita il primo “Tablao d’autore”, uno spettacolo di baile flamenco, con musica dal vivo, nel caratteristico stile andaluso.

La serata promosso da G.S. Libertas Fiorano, in collaborazione con il Comune è ad ingresso libero, fino a esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione via mail a libertasfiorano@libero.it.

Lo spettacolo “Tablao d’autore” permetterà agli spettatori d’immergersi nelle atmosfere e nelle danze tipiche dei “tablaos”, assaporando il flamenco nella sua espressione più naturale. Nati negli anni ’20 in Spagna e ormai noti in tutto il mondo, i tablao mettono in primo piano la danza, sempre con l’accompagnamento dal vivo di chitarra e voce.

Protagonista della serata è Lara Ribichini, artista carismatica che si contraddistingue per la purezza e l’autenticità del suo baile. Ad accompagnarla le note suadenti della chitarra di Marco Perona e la voce profonda di Corrado Ponchiroli, musicisti fra i più apprezzati a livello nazionale.

Completa il quadro flamenco La Marra, bailaora audace e grintosa e le allieve del G.S. Libertas Fiorano.