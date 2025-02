È in partenza a breve (primo incontro previsto il 16 marzo) e sono già aperte le iscrizioni, un nuovo, importante corso che offre l’opportunità di diventare Operatore sportivo della disabilità. Il corso è organizzato da All Inclusive Sport insieme al Csi di Reggio Emilia: avrà una durata di 24 ore, in parte in presenza e in parte online, fra marzo e maggio.

È la prima volta che questo corso viene proposto nella zona appenninica, dove sullo sport inclusivo sono in corso diverse azioni importanti, come ad esempio il ruolo di Centro federale nazionale a Castelnovo della Federazione sport sordi Italia. Il corso prevede il rilascio della qualifica di operatore sportivo della disabilità e inserimento nel registro nazionale Ceaf; l’inserimento nel database dei Tutor di All Inclusive Sport, con possibilità di ingaggio nell’anno sportivo 2025/26 nelle associazioni sportive della provincia di Reggio Emilia, a fianco dei giovani atleti con disabilità. L’incarico come Operatore Sportivo della Disabilità sarà firmato direttamente con il Csi e richiederà un impegno solo pomeridiano, da settembre a giugno, per un monte ore da quantificare insieme. Sono previsti anche crediti formativi per gli studenti di alcune facoltà universitarie attinenti ai temi del corso.

Afferma l’Assessora al welfare e servizi sociali Silvia Dallaporta: “Questo corso è un’opportunità rivolta gli insegnanti e agli allenatori, per accrescere le competenze interne sull’inclusione delle disabilità; agli studenti, agli educatori, a chiunque abbia a cuore l’inclusione e voglia diventare Tutor di All Inclusive Sport qualche pomeriggio alla settimana, da settembre 2025 a giugno 2026, in altre realtà sportive della provincia. Gli anni scorsi il corso è sempre stato sold out, proprio perché offre opportunità interessanti e importanti. E in montagna queste opportunità sono davvero tante, appunto per i progetti sportivi attivati negli anni che hanno nell’inclusione un punto focale”.

Ulteriori informazioni e iscrizioni su www.allinclusivesport.it.