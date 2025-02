Un nuovo capitolo della mobilità sostenibile sta per essere scritto. MIMÌ, il veicolo innovativo alimentato a idrogeno, supercapacitori e batterie al litio, è stato ufficialmente presentato questa mattina, in anteprima mondiale, a Modena presso l’Auditorium Beccaria.

L’evento ha fornito un’occasione imperdibile per scoprire da vicino le tecnologie all’avanguardia di MIMÌ, con il contributo di figure di spicco del settore automotive, delle istituzioni e del mondo accademico.

Frutto della ricerca avanzata di Bieffe Project e dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), MIMÌ rappresenta una rivoluzione tecnologica nel settore automotive, grazie a un sistema di propulsione unico al mondo, a zero emissioni. Questo progetto è stato realizzato anche grazie al supporto dei fondi europei della regione Emilia-Romagna e dimostra come innovazione e sostenibilità possano coesistere, valorizzando l’eccellenza industriale e accademica del territorio emiliano. Il veicolo è stato ideato, progettato e realizzato da Bieffe Project, all’interno dei suoi stabilimenti di Modena, con il supporto di svariati partner, tra cui la startup innovativa Novac che ha realizzato i super condensatori, ARCO FC che ha realizzato la Fuel Cell, UNIMORE che ha supportato la ricerca di Bieffe Project, e diversi altri, tutti strettamente legati al territorio emiliano ed al comparto tecnologico della meccanica e dell’automotive.

“Non possiamo prevedere con certezza cosa ci riserverà il domani, ma possiamo costruirlo; Mimì è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a ridefinire il concetto stesso di mobilità. Invitiamo aziende, istituzioni e innovatori a unirsi a noi in questa rivoluzione”, ha dichiarato Franco Bonavigo, CEO di Bieffe Project, durante l’evento di presentazione.

MIMÌ rappresenta infatti una pietra miliare per la Motor Valley e per il settore della mobilità green. Il suo propulsore innovativo sfrutta l’idrogeno e i supercapacitori per garantire efficienza, prestazioni elevate e sostenibilità ambientale. Questo progetto dimostra il ruolo centrale dell’Emilia-Romagna nella transizione verso un futuro a emissioni zero, puntando su tecnologia, ricerca e know-how Made in Italy.