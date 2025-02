La Federazione Sindacati Autonomi CNPP esprime la più ferma condanna per le minacce rivolte all’amministrazione centrale della giustizia minorile, avvenute a Bologna in merito al trasferimento temporaneo di giovani adulti presso la Casa Circondariale “Dozza”.

“Ogni forma di intimidazione è inaccettabile e rappresenta un grave attacco ai principi di democrazia e convivenza civile – chiosa Giuseppe Di Carlo Segretario Generale – Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza verbale e qualsiasi minaccia scritta rivolta alle istituzioni e ai loro rappresentanti. In una società democratica, il confronto deve sempre avvenire nel rispetto reciproco e nel pieno rispetto delle regole. Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al Presidente Antonio Sangermano, ribadendo il nostro impegno per la tutela di tutti i lavoratori e rappresentanti istituzionali, affinché possano operare in un clima di sicurezza e rispetto reciproco.

Auspichiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la tutela di chi opera al servizio della collettività. La violenza non può e non deve trovare spazio nel dibattito democratico. Invitiamo tutti a un uso responsabile della comunicazione, affinché il dibattito pubblico rimanga uno strumento di crescita e non di divisione” – conclude il sindacato.