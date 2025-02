L’assessore Alessandra Medici invita i cittadini a conoscere e prendere contatti con le associazioni locali che si occupano di welfare e a prestare il proprio tempo a favore della collettività.

Domani, giovedì 27 febbraio alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di Guastalla si terrà il Tavolo Welfare, l’incontro organizzato periodicamente dall’Assessorato al Welfare con le associazioni che si occupano di problematiche sociali a Guastalla. All’ordine del giorno la condivisione degli obiettivi che l’Assessorato si è posto per il 2025 e un giro di tavolo per scambiarsi idee e progetti in corso e futuri.

“Il Tavolo Welfare – spiega l’assessore Alessandra Medici – è un importante momento di incontro e confronto perché ci permette di allineare i nostri obiettivi alle priorità ed emergenze sociali che le associazioni intercettano sul territorio e lo è, in particolare, questo primo appuntamento dell’anno. È impegno dall’Assessorato anche promuovere l’associazionismo e invitare i cittadini a prestare il proprio tempo a favore della collettività”.

A questo proposito è stata predisposta una specifica sezione sul sito del Comune di Guastalla, per consentire ai cittadini di conoscere le varie associazioni e prendere i relativi contatti:

https://www.comune.guastalla.re.it/argomenti/associazioni/