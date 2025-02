Un trattamento mininvasivo extracorporeo a onde d’urto in regime ambulatoriale per le persone che soffrono di calcolosi urinaria: da questa settimana è disponibile all’ospedale di San Giovanni in Persiceto il servizio di litotrissia extracorporea (ESWL). Una novità, per l’Azienda USL di Bologna, che oltre a completare la qualità dell’offerta, aiuterà a limitare le liste d’attesa in quanto consentirà di trattare molti pazienti in ambulatorio piuttosto che in sala operatoria. Stimabili in un centinaio l’anno le persone che potrebbero beneficiare di questa opportunità.

L’investimento è stato voluto dalla Direzione Generale che grazie alla sinergia tra la Ingegneria clinica diretta da Giulia Falasca e l’Urologia diretta da Roberta De Stefano ha consentito di potenziare l’offerta di prestazioni per il trattamento della litiasi urinaria.

Tale percorso si colloca nel progetto più ampio di creazione presso l’Ospedale di San Giovanni in Persiceto di uno Stone Center multidisciplinare che consentirà ai pazienti affetti da calcolosi una presa in carico dedicata e completa dalla diagnosi, al trattamento e per tutto il follow-up.