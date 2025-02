Domenica 2 marzo divertimento assicurato in Piazza della Libertà a Vezzano sul Crostolo con il “Carnevale vezzanese”.

Il pomeriggio prenderà il via alle ore 15.00 quando piccoli e grandi potranno scatenarsi in balli animati e partecipare ad avvincenti giochi di gruppo che animeranno la piazza che potrà essere “addobbata a festa” con stelle filanti colorate. Gli organizzatori chiedono gentilmente di non portare coriandoli.

A partire dalle ore 16.00 la festa si sposterà lungo le vie del centro cittadino con la tradizionale allegra sfilata in maschera.

Al rientro in piazza una dolce e calda merenda a cui quest’anno si aggiungono pop corn e zucchero filato per tutti.

Il pomeriggio terminerà con la premiazione della maschera singola e della maschera di gruppo più originali.

“Carnevale vezzanese” è organizzato da Vezzano Pro RE ETS in collaborazione con il Centro Sociale I Giardini e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo.

In caso di pioggia l’evento si sposterà al Circolo Puccini in Via Martiri della Libertà.