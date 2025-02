Sassuolo-Pisa non sarà solo la sfida tra le migliori del campionato, ma un crocevia fondamentale per la promozione. Due mesi dopo il 3-1 dell’andata, i neroverdi cercano riscatto e il primo successo stagionale negli scontri diretti.

All’epoca il Sassuolo aveva 6 punti di vantaggio sui nerazzurri, oggi il margine è di 5, ma con una differenza cruciale: Berardi e compagni arrivano da quattro gare senza subire gol e hanno allungato a +7 prima di assestarsi sull’attuale +5. Nel frattempo, il Pisa ha perso col Cittadella, pareggiato a Cesena e battuto la Juve Stabia.

L’entusiasmo della tifoseria nerazzurra è alle stelle: 4000 biglietti ospiti bruciati in due ore, con una successiva aggiunta di 200 posti in Tribuna Est. Il Mapei si prepara a una cornice da big match, e il Sassuolo attende la risposta del pubblico di casa.

La squadra sarà in campo al Mapei Center per gli allenamenti nel pomeriggio di oggi (giovedì 27) e nella mattinata di domani (venerdì 28). Poi con la consueta conferenza stampa di vigilia di Mister Grosso si entrerà in pieno in clima partita.

(Claudio Corrado)