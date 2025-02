«Le linee di mandato del presidente Michele De Pascale ci offrono una visione chiara e ambiziosa per il futuro dell’Emilia-Romagna, che porteranno beneficio e crescita anche al nostro territorio. La presenza di numerosi sindaci e amministratori conferma l’impegno collettivo per affrontare insieme le sfide future, rafforzando il nostro impegno a favore della comunità e dello sviluppo sostenibile del nostro territorio».

Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, esprimendo soddisfazione per l’incontro che si è svolto oggi nella sede della Provincia e in cui l’assessora regionale all’ambiente, programmazione territoriale, mobilità, trasporti e infrastrutture Irene Priolo, ha illustrato le linee di mandato del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale in relazione alle sue deleghe.

«In apertura di mandato – ha dichiarato Priolo – ho fortemente voluto organizzare incontri su tutti i territori provinciali perché ritengo fondamentale partire dall’ascolto e dalle esigenze dei territori. Tra le prime sfide che dovremo affrontare sicuramente c’è la redazione della legge sulle aree idonee, un testo complesso in cui cercheremo di dare anche attenzione agli effetti cumulativi degli impianti ma anche il percorso sul recepimento del Salva casa. Durante questo mandato, inoltre, dovremo approvare il nuovo Piano regionale integrato dei Trasporti che avrà una vista decennale e dovrà mettersi in relazione alle risorse disponibili ma avere anche uno sguardo lungimirante in cui trasporto pubblico su gomma e su ferro diventano complementari. E questo solo per citare alcune azioni».

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte numerosi amministratori locali, sono stati approfonditi i temi e gli obiettivi principali dell’attuale governo regionale, con particolare attenzione agli sviluppi e alle politiche che interesseranno il nostro territorio nei prossimi anni, tra cui infrastrutture, ambiente, mobilità e sviluppo sostenibile. Un momento di confronto fondamentale che ha permesso di rafforzare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi per i cittadini.

Il Presidente Braglia ha sottolineato come «quello di oggi è stato un incontro molto importante che ci ha permesso di entrare nel merito delle sfide future e di comprendere meglio le direzioni in cui la Regione intende orientare il proprio lavoro, in sintonia con le necessità e le aspettative dei territori. La sinergia tra Regione e Province è fondamentale per affrontare insieme le sfide di oggi e di domani».

Il confronto con l’assessora Priolo ha evidenziato come la Provincia di Modena, con la sua ricca realtà economica, culturale e sociale, rivesta un ruolo centrale all’interno del progetto di sviluppo complessivo dell’Emilia-Romagna, oltre ad essere stata un’opportunità per i rappresentanti locali di esporre le problematiche e le necessità dei singoli territori, dando voce alle specificità di ogni Comune.

«L’impegno che ci unisce è quello di lavorare insieme, ognuno con le proprie competenze, per garantire un futuro prospero alla nostra comunità, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini. Siamo pronti a proseguire il lavoro comune con la Regione – ha concluso Braglia – nella consapevolezza che solo con una stretta collaborazione possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati”. Il confronto di oggi si inserisce in un percorso di dialogo continuo e costruttivo, che è destinato a proseguire nelle prossime settimane con ulteriori incontri e momenti di condivisione».