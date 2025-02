Entreranno in funzione entro fine marzo le nuove “Case dell’acqua” di Fiorano Modenese che sostituiranno le due macchine non funzionanti. Le nuove “casette” costeranno circa 50.000 euro e saranno finanziate al 50% con un contributo regionale.

In questi giorni sono state tolte da via Santa Caterina e dal parcheggio antistante il bocciodromo di Spezzano e nelle prossime settimane verranno installate due macchine, più moderne ed efficienti, negli stessi luoghi.

Le nuove “Case dell’acqua” consentiranno di caricare la tessera direttamente sul posto e saranno anche fornite di un sistema a gettoniera. I cittadini fioranesi non dovranno però cambiare la card, potranno utilizzare quella che hanno già senza costi aggiuntivi. Inoltre sulle macchine sarà indicato un numero verde a cui segnalare eventuali guasti, in modo da ottenere un intervento più rapido.

“Dopo tanti anni di onorato servizio e migliaia di litri di acqua erogati, abbiamo scelto di sostituire le vecchie ‘Case dell’acqua’ per continuare a garantire alla cittadinanza questo importante servizio. – sottolinea l’assessore all’ambiente, Luca Busani – Abbiamo inoltre deciso di mantenere immutati i costi dell’erogazione, per sostenere i tanti cittadini che fanno questa scelta di carattere ecologico, prima ancora che economico, nella speranza che, sulla base del loro esempio, sempre più persone utilizzino queste casette, e riducano così la produzione di rifiuti plastici domestici e l’impatto della filiera distributiva dell’acqua in bottiglia. Grazie anche a piccoli accorgimenti come questo, contribuire alla tutela dell’ambiente talvolta può essere facile, quasi quanto bere un bicchiere d’acqua.”

L’inaugurazione delle nuove “Case dell’acqua” è prevista per sabato 22 marzo 2025.