Il Comune di Grizzana Morandi avvia una manifestazione d’interesse rivolta a operatori economici – già costituiti o in prospettiva di costituzione – interessati a sviluppare attività nel borgo di Campolo, nell’ambito del progetto pilota “Da Campolo l’arte fa Scola”, finanziato dal PNRR. L’iniziativa mira a individuare soggetti che possano contribuire alla creazione o al potenziamento di imprese con finalità connesse con il Progetto Pilota, nell’ottica di sviluppare l’economia locale e partecipare alla rigenerazione culturale e sociale del territorio.

Il Progetto ha l’obiettivo di costruire un nuovo sistema territoriale a matrice culturale e turistica, rigenerando Campolo e valorizzando le connessioni con il borgo di La Scola e la Rocchetta Mattei. Attraverso questa manifestazione d’interesse, il Comune si mette in ascolto e intende raccogliere proposte per l’assegnazione di fondi start-up destinati ai singoli e alle imprese già esistenti o di nuova costituzione. Le attività possono riguardare diversi settori, tra cui turismo e ricettività, ristorazione e commercio di prodotti locali, artigianato e edilizia con particolare attenzione al recupero architettonico, servizi culturali e artistici, formazione e iniziative educative.

I soggetti selezionati potranno in seguito accedere a finanziamenti per la creazione o il potenziamento di imprese e inserirsi in un contesto imprenditoriale, culturale e turistico in via di sviluppo, beneficiando di spazi e alloggi ristrutturati per vivere e lavorare nel cuore dell’Appennino bolognese.

Le manifestazioni d’interesse devono essere inviate entro il 19 marzo 2025 alle ore 12.00, tramite PEC all’indirizzo comune.grizzanamorandi@cert.provincia.bo.it. Partecipare con una propria proposta sarà molto semplice: basterà presentare il modulo di adesione compilato e una breve descrizione della propria idea imprenditoriale, allegando eventuale curriculum vitae o bozza di business plan. Le idee presentate verranno supportate, nelle fasi successive, attraverso dei colloqui personalizzati con lo Sportello Imprenditoria di BIS Appennino Brasimone, servizio di accompagnamento all’impresa della Città Metropolitana di Bologna.

Il Comune di Grizzana Morandi analizzerà le proposte raccolte per definire le linee guida del Bando Imprese, che sarà pubblicato nei mesi a seguire e disciplinerà l’assegnazione dei fondi. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per chi desidera investire in un borgo e un territorio ricco di storia e potenzialità, contribuendo alla sua rivitalizzazione attraverso progetti sostenibili e innovativi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblico sul sito del Comune di Grizzana Morandi o scrivere a lorenzo.lanzarini@comune.grizzanamorandi.bo.it