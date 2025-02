La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un uomo, già noto alle Forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato. Nella giornata di oggi, intorno alle ore 2.00 del mattino, la Squadra Volante è intervenuta in zona Madonnina, dove un residente aveva segnalato alla linea d’emergenza 112 NUE un furto ai danni di un esercizio commerciale da parte di un uomo vestito di scuro e con una cuffia calzata sulla testa, il quale si stava allontanando con una spranga in mano.

Le Volanti, che si trovano non lontano dal luogo segnalato, hanno subito intercettato il soggetto, poi identificato in un cittadino italiano di 43 anni residente in provincia, che alla vista della Polizia ha tentato di darsi alla fuga. Raggiunto e fermato in via Galaverna, aveva ancora in mano una cesoia taglia bulloni, mentre nello zaino un piede di porco e un’asta in ferro smonta-pneumatici, oltre alla somma in contanti di circa 130 euro, corrispondente al fondo cassa del negozio.

Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno potuto constatare che la saracinesca dell’attività commerciale era stata danneggiata; in particolare, le grate in ferro erano state tranciate di netto e la porta d’ingresso del locale, al momento spalancata, presentava segni di effrazione sul telaio, mentre il bancone e il registratore di cassa erano completamente a soqquadro.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.