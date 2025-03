Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 28 febbraio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, mentre erano impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, procedevano di iniziativa al controllo di un’autovettura sospetta, con targa francese, che transitava in via Gramsci.

Dall’attività di controllo emergeva che all’interno dell’autovettura fossero presenti tre soggetti, cittadini georgiani tra i 37 e i 43 anni, tutti con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Sulla base di questi elementi, gli agenti decidevano di effettuare una perquisizione personale e sul veicolo su cui marciavano i soggetti, poi appurato essere a noleggio, al fine di rintracciare possibili armi o strumenti atti all’offesa nella loro disponibilità.

Le perquisizioni davano esito positivo in quanto, ben occultati all’interno dell’auto, venivano trovati numerose spranghe ed arnesi atto allo scasso, normalmente utilizzati al fine di introdursi illegalmente all’interno delle abitazioni, di cui i soggetti non sapevano giustificarne il possesso.

Alla luce di quanto sopra, i tre georgiani venivano condotti presso i locali della Questura dove, al termine delle consuete formalità di rito, venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Gli strumenti rinvenuti, invece, venivano sottoposti a sequestro.

Tale attività evidenzia, ancora una volta, l’assoluta importanza dell’attività preventiva dei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.