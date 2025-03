“La lettura integrata dei risultati del monitoraggio del Ministero della Salute sull’erogazione dei Lea 2023 e della classifica del World’s Best Hospital 2025 di Newsweek restituisce un quadro che conferma la posizione di eccellenza nazionale del sistema sanitario dell’Emilia-Romagna. Questo non esclude, anzi, ci spinge a migliorare ulteriormente, come abbiamo già detto in maniera molto esplicita nei nostri obiettivi di mandato, il livello di qualità organizzativa dell’intero sistema”.

Così l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, commenta gli esiti diffusi in questi giorni delle classifiche sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a cura del Ministero della Salute e riferiti al 2023 e la classifica 2025 degli ospedali a cura della rivista americana Newsweek.

“Il nostro obiettivo, in un’ottica di miglioramento dell’assistenza alle cittadine e ai cittadini- prosegue Fabi– è di procedere verso una integrazione tra i sistemi ospedalieri e quelli territoriali, potenziando l’offerta socio-assistenziale e puntando fortemente sugli interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie. In questo modo, al di là delle classifiche, contiamo di offrire agli emiliano-romagnoli e non solo una sanità pubblica e universalistica di cui andare sempre più orgogliosi”.