A seguito della chiusura del Ponte Rio Torto sulla nuova Estense, disposta da Anas lo scorso venerdì 28 febbraio, queste sono le disposizioni sulla viabilità alternativa, in accordo tra amministratori locali, Anas e Provincia di Modena, condivise nel tavolo tecnico con gli amministratori dei Comuni di Pavullo, Maranello, la Provincia di Modena e le Forze dell’Ordine.

In prossimità dell’interruzione della statale 12 il traffico leggero in transito, che abbia direzione di marcia Pavullo o Maranello, autoveicoli e motocicli, potrà utilizzare la strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – Sp36 – Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno – Sant’Antonio. Questo itinerario è consigliato per ridurre i tempi di percorrenza dei pendolari e l’impatto del traffico nel centro di Serramazzoni.

Per gli autoveicoli che intendono raggiungere il centro di Serramazzoni non sono comunque previste limitazioni. L’ultimo tratto di Via Roma, verrà posto a senso unico di marcia con direzione via Giardini.

Per gli autocarri con portata superiore alle 3,5 tonnellate sono previste le seguenti limitazioni (concordate con la Provincia di Modena ed Anas): il traffico pesante proveniente da Maranello con direzione Pavullo transiterà in via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini, mentre il traffico pesante con direzione Modena all’intersezione via Giardini/via Roma proseguirà diritto sulla strada provinciale 3 via Giardini direzione Maranello dove in via eccezionale verrà deviato in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana. Infine il traffico pesante con direzione Sassuolo all’intersezione via Giardini/ via Roma svolta a sinistra su via XXIV Novembre direzione Prignano- Roteglia.

Questo, infine, è lo schema condiviso delle deviazioni:

ITINERARIO AUTOVEICOLI

Direzione Da Pavullo verso Modena – percorrendo la via Giardini svolta a dx in S.P.36 (GPS 44.371533, 10.834592) seguire le indicazioni stradali predisposte lungo l’itinerario Sant’Antonio-Curva Manzini di Cognogno-Molino Vivi- via del Malandrone – San Dalmazio – SS12

Direzione da Maranello Verso Pavullo – percorrendo la SS 12 svolta a sx in via San Dalmazio (GPS 44.407900, 10.839140) poi svolta a dx in S.P. 36 via del Malandrone–Cognogno-Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno – Sant’Antonio

ITINERARIO AUTOCARRI SUPERIORI ALLE 3,5 T

Da Pavullo Direzione Bologna itinerario consigliato Coscogno – Castagneto – Verica direzione Fondovalle del Panaro indi Vignola/Bologna.

Da Pavullo Direzione Modena-Sassuolo itinerario a seconda che si abbia direzione Modena o Sassuolo.

Direzione Modena – percorrere la via Giardini direzione Serramazzoni. Arrivo in centro obbligo diritto all’intersezione con via Roma poi percorrere la S.P. 3 con direzione Maranello dove in via eccezionale è autorizzato il passaggio dei mezzi pesanti (solo in discesa), con indicazione poi di svolta a Maranello in via Zozi poi 8 Marzo.

Direzione Sassuolo – percorrere la via Giardini direzione Serramazzoni. Arrivo in centro svolta a sx direzione XXIV Maggio – Prignano – Volta di Saltino – Roteglia.