A Sassuolo si terrà l’iniziativa “Non spreco e non rischio”, tre incontri formativi aperti alla cittadinanza, ad ingresso libero e gratuito, per conoscere e informarsi sulla gestione degli sprechi alimentari, casalinghi e non. Il contrasto allo spreco alimentare è una sfida attuale e complessa. Solo le azioni piccole e quotidiane di una moltitudine di cittadini, mamme e papà, volontari e operatori della ristorazione, potranno realizzare il cambiamento tanto auspicato.

Questi incontri sono destinati a tutti coloro che per diletto o per dovere si occupano della produzione di alimenti: cittadini, volontari, cuochi (parrocchiali, organizzatori di centri estivi, scout …) per approfondire le norme vigenti sul recupero alimentare (legge Gadda), valori ed emozioni legate al cibo oltre che succulente e buone pratiche per il non spreco.

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 18 alle 20: si parte il 6 marzo con “Il cibo tra spreco, bisogni e sicurezza” a cura di Gianluca Benini, direttore Banco Alimentare Emilia Romagna presso Arnia (via Adige 1, Sassuolo); il 13 marzo, sempre presso Arnia, si terrà “Cibo come veicolo di relazione” a cura di Silvia Donati, psicologa; si conclude il 26 marzo con “Show cooking: recuperiamo gli avanzi alimentari con fantasia!” a cura di Danira Guidetti, volontaria e cuoca per passione, presso Emporio Il Melograno (via San Simone 16, Sassuolo).

L’iniziativa è promossa da l’emporio sociale Il Melograno, Arnia. La dispensa del distretto, Centro Servizi Volontariato Terre Estensi e Unione Comuni del Distretto Ceramico (per info: 0536 1750990 – info@emporiomelograno.it).