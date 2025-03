Dopo il sold out dello scorso dicembre, mercoledì 5 marzo alle ore 21.00 torna a grande richiesta al Teatro Celebrazioni di Bologna ‘Esperienze D. M.’, lo spettacolo proposto dalle star del web Awed, Dose e Dadda, che già nella passata stagione è andato in scena in circa 50 teatri a cui hanno assistito oltre 50.000 spettatori.

Simone Paciello (Awed), Riccardo Dose (Dose) e Daniel D’Addetta (Dadda) – influencer da milioni di follower su Instagram e TikTok e altrettante visualizzazioni su YouTube – sono pronti a calcare nuovamente il palcoscenico di Via Saragozza e a coinvolgere il pubblico raccontando storie ed esperienze piccanti.

Esperienze D. M. è uno spettacolo consigliato ai maggiori di 18 anni.