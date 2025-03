Cerbero, la nuova strumentazione tecnologica che sfrutta l’Intelligenza Artificiale, di cui si è dotata la Polizia locale di Modena per la rilevazione delle infrazioni, oltre che per la sosta irregolare, sarà in via prioritaria utilizzato per rilevare i veicoli privi di copertura assicurativa.

La mancata copertura assicurativa dei mezzi è un’infrazione particolarmente grave, perché in caso di incidenti stradali appare evidente l’esigenza di tutelare il rispetto delle norme sulla responsabilità civile verso terzi.

Da parte della Polizia locale di Modena gli accertamenti relativi a veicoli privi di copertura assicurativa sono in costante aumento: furono 514 del 2022, 584 nel 2023 e sono stati 943 nel 2024, di cui 556 contestati d’ufficio (contro i 134 dell’anno precedente). Da inizio anno gli accertamenti durante i controlli sulle strade sono stati già quasi una cinquantina.

Per chi circola con un veicolo privo di assicurazione il verbale è di 866 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo, eseguita immediatamente in caso di controlli sulle strade. Il libretto potrà essere restituito solo dopo il pagamento del verbale e la stipula di una copertura Rca di almeno sei mesi; in caso contrario inizia la procedura della Prefettura per la confisca del veicolo. Per i recidivi si può arrivare alla sospensione della patente fino a due mesi.

Per la particolare gravità della violazione e per migliorare l’efficacia dei controlli, i veicoli non assicurati possono essere scoperti anche da remoto. La Polizia locale di Modena effettua controlli in tal senso. Infatti, sui mezzi che entrano illecitamente in area Ztl e sui veicoli sanzionati con autovelox per il superamento dei limiti di velocità, oltre alle violazioni oggetto delle contestazioni specifiche, viene accertata pure la copertura Rca attraverso le specifiche banche dati; l’eventuale assenza della copertura fa scattare la sanzione d’ufficio. Nel 2024 le contestazioni d’ufficio sono state 556 contro le 134 del 2023.