Il Comune di Guastalla, in collaborazione con Confesercenti Reggio Emilia, Confcommercio di Reggio Emilia, CNA di Reggio Emilia, Guastalla Live e il Comitato Commercianti La Pieve, ha avviato un percorso per la costituzione di due Hub del Commercio, localizzati nel Centro Storico (Hub Urbano) e in Via Pieve (Hub di Prossimità), come previsto dalla Legge Regionale dell’Emilia Romagna 12/2023.

“Per valorizzare e promuovere queste iniziative – spiega l’assessore al commercio e alle attività produttive Gianluca Crema – sono state individuate 30 possibili azioni per il rilancio del commercio locale, frutto di un confronto con le categorie economiche e gli operatori del settore. Le proposte saranno poi condivise di volta in volta con le associazioni coinvolte per valutare quali attuare, con quale priorità nei prossimi anni e in funzione dei finanziamenti regionali e delle risorse proprie che il Comune metterà a disposizione”.

Tra le idee in discussione vi è la possibilità di introdurre sgravi fiscali per il plateatico, contributi a fondo perduto per le nuove attività e agevolazioni fiscali per chi decide di occupare locali sfitti. Si valuterà anche la concessione di contributi alle imprese per l’innovazione e la digitalizzazione, nonché incentivi per il miglioramento dell’estetica dei locali affacciati sulla strada.

Un altro tema riguarda la digitalizzazione e il marketing. Potrebbero essere organizzati corsi di formazione per le imprese su marketing digitale, vendita online e digitalizzazione dei processi. Inoltre, si discuterà la creazione di un logo identificativo dell’Hub e di strategie di promozione online per rafforzarne l’identità.

Per migliorare l’accessibilità e la mobilità urbana, si valuteranno interventi come l’acquisto di pedane e rampe per garantire l’accesso ai punti vendita, un’analisi della ZTL e uno studio preliminare del traffico nel centro storico per comprendere meglio i flussi di utenza.

Tra le proposte emergono anche possibili interventi per la riqualificazione degli spazi urbani e la valorizzazione degli immobili sfitti.

“Sarà oggetto di discussione – continua l’assessore Crema – la mappatura dei locali inutilizzati, un’eventuale ordinanza comunale per la pulizia e manutenzione delle vetrine dei negozi chiusi, l’ipotesi di temporary shop nei locali sfitti e l’installazione di pannellature o vetrofanie per migliorare il decoro urbano. Si valuterà anche la realizzazione di un punto di ritiro merci all’interno di locali sfitti o in portinerie dedicate oltre a possibili azioni di urbanistica tattica e interventi di arredo urbano per rendere più accogliente il centro storico”.

Sul fronte della valorizzazione del commercio di prossimità, tra le ipotesi vi sono concorsi a premi e una tessera fedeltà dell’Hub. Si analizzerà la possibilità di intercettare risorse private per la promozione dei negozi locali e di mettere in sinergia gli operatori della ricettività con il commercio di prossimità, per attrarre una clientela più ampia.

“Sarà inoltre oggetto di confronto il tema della riorganizzazione del mercato contadino e della revisione delle aree mercatali. Potrebbero essere previsti contributi per le attività che organizzeranno eventi e manifestazioni di promozione del territorio, oltre all’eventuale realizzazione di eventi dedicati alla premiazione delle botteghe storiche e dei locali di eccellenza” conclude Gianluca Crema.

Tutte queste proposte, condivise con le associazioni, sono state inserite nel piano degli hub e saranno oggetto di approfondimento con gli operatori del settore, per definire quali azioni sviluppare e con quale priorità.

Gli esercizi commerciali e i soggetti interessati potranno aderire agli hub del Commercio entro il 15 marzo 2025, secondo le modalità indicate sul sito del Comune di Guastalla.