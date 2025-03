Sono due percorsi in partenza in questi giorni presso i Centri per le Famiglie del Distretto. Sono percorsi e gruppi dedicati al tema della separazione.

ANCORA GENITORI

17, 24, 31 marzo e 7 aprile 2025 ore 18.30

Sede di Sassuolo in Via Caduti sul Lavoro, 24

Percorso di gruppo aperto ai singoli genitori (no coppia), separati o in via di separazione, disposti a condividere con altri le proprie esperienze genitoriali, accompagnati da operatori del Centro.

27 marzo, 3, 10, 17 aprile 2025 ore 17

Sede di Formigine in Via Landucci 1/A

Dedicato a bambini 7-11 anni che vivono l’esperienza della separazione familiare, accompagnati da operatori del Centro.

La partecipazione è gratuita per entrambi, con prenotazione obbligatoria contattando le sedi del Centro.