Sabato 8 marzo (21.00) e domenica 9 marzo (18.00), al al Teatro di Rio Saliceto va in scena “Letto Ovale” con la regia di Paolo Di Nita. Testo di Ray Cooney e John Chapman, libero adattamento di Paolo Di Nita. Produzione Quelli del ’29, con Ilaria Pasetto, Fabio Abbá, Elena Alberini, Annalisa Carletti, Irene Baraldi, Maria Sammartino, Elisa Ghelfi, Giuseppe Danucci, Luca Soliani.

Una versione inedita de “Letto Ovale”, una delle più esilaranti commedie degli inglesi Ray Cooney e John Chapman, che ha per protagonisti Philip, un editore di successo e sua moglie Johanna, che vivono in un lussuoso appartamento sovrastante la casa editrice. I nervi saldi e la pacatezza di Philip vengono messi a dura prova da Alistair, l’arredatore di grido assunto da Johanna per rinnovare il loro appartamento. Nella camera da letto un insolito talamo ovale scatenerà gli ormoni di tutti i personaggi, mentre l’intrecciarsi di sospetti tradimenti e ambigui malintesi porteranno il caos in quella che per Johanna e Philip sarebbe dovuta essere una tranquilla serata. Ad aggiungersi agli elementi originali della storia, vi saranno nuovi personaggi e nuove scene nella riscrittura del regista Paolo Di Nita, trasformando una spassosa commedia in uno spettacolo davvero inconsueto.

Info e prenotazioni 366.320.6544