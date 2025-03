Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ancora una volta Albinea celebrerà le donne. Da anni l’amministrazione si batte sul fronte della visibilità e del riconoscimento, lavora per abbattere le barriere ideologiche e i pregiudizi, utilizzando strumenti diversi tra cui la rassegna dal titolo “Primavera di donne”.

Si tratta di una serie di incontri e iniziative dedicate alle donne ma rivolti, anche e soprattutto agli uomini, che accendono i riflettori sulla condizione femminile di ieri e di oggi, utilizzando canali differenti.

“In occasione dell’evento “Primavera di Donna” riaffermiamo il nostro impegno nel valorizzare la figura femminile, promuovendo uno spazio di inclusione, riconoscimento e partecipazione – spiega l’assessore alle Pari opportunità, Jessica Guidetti – Con questo evento vogliamo contribuire ad abbattere le barriere ideologiche e i pregiudizi che ancora oggi limitano l’emancipazione e il pieno sviluppo delle donne nella società. “Primavera di Donna” si propone come “piattaforma” di confronto e crescita, in cui ogni voce femminile trova spazio per esprimersi e contribuire al cambiamento culturale. Crediamo fermamente che il superamento degli stereotipi e delle discriminazioni sia la chiave per costruire una società più equa e solidale – conclude Guidetti – dove il talento, la creatività e la determinazione delle donne possano essere riconosciuti e celebrati”

Il primo appuntamento sarà giovedì 6 marzo, alle ore 21, al circolo Bellarosa con la presentazione del libro “L’amore non cura. L’amore si cura. 100 storie di donne coraggiose contro il silenzio e la paura” scritto da Anastassia Caterina Angioi. L’iniziativa è promossa dal circolo. Per informazioni contattare il 340.8615758.

Il giorno successivo, venerdì 7 marzo, alle ore 20.30, nella sala civica di via Morandi 9 si terrà il reading dal titolo “Le italiane si confessano. Quando i corpi ammutoliti delle donne iniziano a parlare”. Si tratta dell’esito del laboratorio di narrazione di comunità a cura di Valentina Tosi dell’associazione Istarion. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria scrivendo a segreteria@istarion.it o al numero 335.7661937 (con Wa).

Domenica 9 marzo si svolgerà la quarantesima edizione della gara podistica “Mimosa Cross”, promossa dalla Polisportiva borzanese, con ritrovo alle ore 7.30 in piazza Cavicchioni. Alle ore 12.30 ci sarà il “Pranzo per la festa della donna”, organizzato da “Donne insieme per Albinea”, al circolo albinetano di via Caduti Libertà 12. Per prenotazioni contattare Ornella (333.8768159) o Deanna (339.1153354).

Sabato 15 marzo, alle ore 17, in sala civica inaugurerà la mostra personale di Clelia Mori “Vai pure” Carla Kiki e tutte noi promossa dall’associazione Nondasola. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 aprile.

Domenica 30 marzo, elle ore 16, al circolo Bellarosa si terrà “Il diario di donne che pensano” un the con Irene Renei, un estratto dal blog “Donne che pensano”. Per informazioni contattare il 340.8615758.

Venerdì 4 aprile, alle ore 18.30, in sala civica, sarà presentato il libro “Cenere di me. Una storia di resilienza” di e con Marialaura De Vitis.

Domenica 13 aprile, alle ore 17, in sala civica, spettacolo di e con Maria Antonietta Centoducati “Fiori nei miei occhi. La storia di Frida Kalo”. Musiche a cura del trio Medialuna.

Giovedì 17 aprile, alle ore 21, in sala civica, presentazione del libro di e con Giulia Blasi “Brutta: storia di un corpo come tanti”.

Venerdì 9 maggio, alle ore 18.30, in sala civica verrà presentato il libro di Ilaria Iannuzzi e Pasquale Tammaro “Lidia Poët. La prima avvocata”.

Sabato 10 maggio, in sala civica, sarà inaugurata la mostra collettiva di pittura “Declinazione al femminile. Io vedo, io sogno, io immagino”. Gli autori sono Isabella Burgio, Fabrizia Franchi ed Emanuela Guidetti. L’esposizione sarà visitabile fino al 25 maggio.

La rassegna si concluderà sabato 7 giugno, alle ore 11, con “Pilates Matwork”, attività a corpo libero a cura dell’associazione Pilates & Co..

Per informazioni su “Primavera di donne” è possibile telefonare al numero 0522.590262 o scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.