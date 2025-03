Baroni “Niente calcoli, col Viktoria serve la migliore Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – La straordinaria vittoria contro il Milan deve dare ulteriore convinzione, ma adesso il campionato deve lasciare il passo all’Europa League, dove la Lazio si prepara ad affrontare la sfida di andata degli ottavi di finale, contro il Viktoria Plzen. Quanto fatto di buono nel super girone, chiuso da primatista, dovrà essere confermato nella fase ad eliminazione diretta; il tabellone è pienamente alla portata dei biancocelesti che possono e devono provare ad arrivare fino in fondo alla competizione.

Lo sa bene Baroni che però non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia. “Sentiamo la responsabilità ma fa parte del nostro lavoro. Qui si gioca come se non ci fosse un domani, non possiamo fare calcoli. L’importanza della partita ci obbliga a farlo, non possiamo sbagliare. La squadra non sbaglierà prestazione, anche se abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita sappiamo cosa dobbiamo fare. Questo è un campo difficile, qui il Viktoria ha messo tutti in difficoltà. Servirà la miglior Lazio”.

Queste le parole dell’allenatore biancoceleste, alle quali fanno eco quelle di Dia, convinto che sia necessario “alzare il livello collettivo e individuale per poter portare a casa la vittoria. Siamo pronti e vogliamo fare le cose per bene”. Per la sfida della Doosan Arena, il tecnico dovrà fare i conti con la pesante assenza di Zaccagni che non verrà rischiato nonostante “gli esami abbiano dato esito negativo”, così come quella di Dele-Bashiru; senza dimenticare Hysaj e, soprattutto, Castellanos.

In compenso Baroni, avrà a disposizione Marusic, anche se non al meglio della condizione. Davanti a Mandas, dovrebbe però agire la coppia di centrali composta da Gigot e Romagnoli – recuperato in tempo per il match europeo -, con Lazzari e Nuno Tavares rispettivamente a destra e a sinistra. In mezzo al campo Vecino è a disposizione ma è probabile che possa partire dalla panchina; spazio quindi ai soliti Rovella e Guendouzi. Sulla trequarti, al posto del capitano biancoceleste, agirà Pedro che in Europa e in campionato ha dimostrato di poter essere ancora determinante, con Isaksen e Dia a completare il reparto. Davanti, il riferimento sarà Noslin.

