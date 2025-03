Questo pomeriggio, in Sala del Tricolore, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli hanno consegnato alla Nazionale italiana di Futsal il Primo Tricolore quale riconoscimento del merito sportivo e in vista della partita che domani, giovedì 6 marzo, vedrà protagonista la squadra contro la Nazionale di Malta al Pala hockey per le qualificazioni a Futsal EURO 2026. A ritirare la bandiera sono stati l’allenatore Salvo Samperi e Carmelo Musumeci, capitano della Nazionale.