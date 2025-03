Grande successo per la 3ª edizione di “CIAO – RASSEGNA LUCIO DALLA, per le forme innovative di musica e creatività, la rassegna dedicata a Lucio Dalla che si è tenuta ieri sera, martedì 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna, presentata da DRUSILLA FOER e che andrà in onda con uno speciale Tv il 29 MARZO IN SECONDA SERATA SU RAI1.

Questi gli artisti vincitori del premio BALLERINO DALLA, che hanno saputo esprimere al meglio la capacità di innovare e dare valore alla scena pop nazionale attraverso attività, opere o progetti che contribuiscono ad alimentare il valore assoluto della musica italiana, così come Lucio Dalla ha fatto nel corso della sua straordinaria carriera:

PAOLO BENVEGNÙ per la categoria artista, omaggiato da Luca Roccia Baldini con “I Paolo Benvegnù”, Irene Grandi e Brunori SAS, premio consegnato da Daniele Del Pozzo, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna;

“Il Morso Di Tyson” di BRUNORI SAS per la categoria canzone, ha ricevuto il “Ballerino Dalla” da Alberto Ferrari, Direttore Generale della Banca di Bologna;

DARDUST per la categoria producer/talent scout, premio ritirato dal manager di DARDUST Pietro Camonchia, premio consegnato dallo storico produttore Maurizio Biancani;

“Gloria!” di MARGHERITA VICARIO e DAVIDE PAVANELLO per la categoria colonna sonora, premio consegnato dal manager discografico Stefano Patara;

UNA NESSUNA CENTOMILA per la categoria progetto, hanno ritirato il premio NOEMI e GIULIA MINOLI, premio consegnato da Stella Caracchi per Fondazione Lucio Dalla. Noemi ha ricevuto anche il Premio Nuovo Imaie, consegnato dall’Avvocato Andrea Marco Ricci, consigliere d’amministrazione del settore musica;

FULMINACCI: per la categoria percorso artistico, premio consegnato da Massimo Bonelli direttore artistico Ciao Rassegna Lucio Dalla.

Sono stati inoltre premiati:

DIODATO: Premio SIAE;

MARGHERITA FERRI: Ballerino Dalla QN Il Resto del Carlino, premio consegnato da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino.

ANGELA BARALDI: Ballerino Fondazione Bologna Welcome, premio consegnato da Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione BOLOGNA WELCOM.E

Si sono aggiudicati il “CIAO Contest. La musica di domani”, contest dedicato ai nuovi artisti emergenti:

CORDIO per la categoria “artista”, premio consegnato da Daniele Caracchi Presidente di Pressing Line

MARE per la categoria “producer”, premio consegnato da Valerio Baroncini vicedirettore de Il Resto del Carlino.

I 5 vincitori delle categorie Artista, Canzone, Producer/Talent scout, Colonna Sonora e Progetto, sono stati selezionati attraverso il voto di un gruppo di circa 150 giornalisti e operatori culturali di spicco, scelti per la loro attenzione e competenza nell’analisi delle continue trasformazioni della scena musicale italiana. Questo stesso gruppo ha contribuito anche alla definizione delle nomination.

Il premio, creato dall’artista Mauro Balletti, è ispirato al celebre brano “Balla balla ballerino”. La scultura rappresenta una figura in una posizione di danza, in equilibrio “su una tavola fra due montagne”, simbolo delle sfide, delle insidie e delle difficoltà che ogni artista deve affrontare durante il proprio percorso per affermare la propria unicità e conquistare il pubblico.

Il Premio Nuovo Imaie è stato conferito a Noemi con la seguente motivazione: “emozionare, emozionandosi. È questo ciò che caratterizza Noemi, una donna sensibile, impegnata nella difesa dei diritti degli artisti e in quello dell’autodeterminazione femminile. Un’artista preparata, che attraverso la sua voce mette al servizio della musica non solo suoni ben fatti grazie a un’eccellente tecnica vocale, ma tutta sé stessa. Entusiasmando con le sue interpretazioni, ogni volta di più, chi l’ascolta”.

Il Premio SIAE è stato assegnato a Diodato per aver dato voce a un repertorio che unisce cura per la parola, profondità espressiva e una cifra stilistica ben definita. Attraverso una scrittura attenta e personale, l’artista ha costruito un percorso solido nel panorama della musica d’autore italiana grazie a un’autenticità e a una sensibilità che lo hanno reso un punto di riferimento per il cantautorato attuale.

Il Premio QN il Resto del Carlino è stato riconosciuto a Margherita Ferri, regista con radici imolesi e bolognesi e ormai proiettata nel mondo, non solo per aver firmato con “Il ragazzo dai pantaloni rosa” il caso cinematografico dell’anno, ma per aver dimostrato – come sapeva fare Lucio Dalla – che l’arte è un mezzo potente e democratico per dare una voce a chi spesso ne è privo. Attraverso un linguaggio originale, sensibile e una regia fluida e musicale, ha saputo affrontare con efficacia temi come il bullismo e il cyberbullismo, sottolineando l’importanza di contrastarli.

Il Premio Fondazione Bologna Welcome è stato assegnato ad Angela Baraldi con la seguente motivazione: “artista poliedrica, Angela ha saputo rappresentare la cultura bolognese oltre i confini cittadini, divenendone ambasciatrice. Cantante e attrice di talento, vanta otto album all’attivo e ha collaborato con artisti come Lucio Dalla e Gianni Morandi. Nel 1990 ha pubblicato il suo album d’esordio “Viva”, prodotto da Lucio Dalla e Bruno Mariani, con la collaborazione di Luca Carboni. La sua versatilità artistica e il suo impegno nel promuovere la cultura di Bologna rendono Angela Baraldi una figura di spicco nel panorama culturale italiano”.

A decretare i vincitori del Contest “CIAO Contest. La musica di domani”, è stata una giuria qualificata composta da Massimo Bonelli (Presidente di giuria e direttore artistico di CIAO Rassegna LUCIO DALLA), Antonio Filippelli, Carlo Pastore, Marco Missiroli, Nina Selvini, Silvia Danielli e Valerio Baroncini.

Oggi, mercoledì 5 marzo, presso la suggestiva Casa di Lucio, si terrà un incontro speciale a porte chiuse, che vedrà protagonisti gli artisti insigniti del prestigioso premio Ballerino Dalla 2025. Sarà un momento unico, in cui i vincitori si racconteranno e condivideranno le loro storie, immersi nell’atmosfera magica del mondo di Lucio. Ogni angolo della casa, che per anni ha custodito il suo genio creativo, rivive attraverso i suoi interessi e le sue passioni, restituendo emozioni autentiche.