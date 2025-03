I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, nei confronti dei presunti responsabili, un 18enne e un 25enne albanesi e un 30enne bolognese, disoccupati e residenti nel bolognese, indagati dalla Procura della Repubblica di Bologna per tentata rapina aggravata in concorso. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini, per i fatti accaduti a novembre e dicembre a Sasso Marconi.

La sera del 26 novembre, il dipendente del “Punto SNAI” di Viale Nuovo, subì una tentata rapina a mano armata da soggetti che lo sorpresero alle spalle mentre chiudeva la saracinesca del locale, minacciandolo con una pistola puntata alla testa: “Adesso apri e ci dai tutti i soldi, se no ti sparo” e “Se fai suonare l’allarme ti sparo”. L’azione delittuosa venne interrotta casualmente dai fari di un furgone che transitando nei paraggi, illuminarono la zona.

Nella giornata del 22 dicembre, invece, il controllo stradale di una pattuglia dei Carabinieri impediva la consumazione di una rapina alla “Mascagni Energy” di via Fiaccacollo, come emerso dalle indagini che hanno rilevato la pianificazione del colpo all’area di servizio. In entrambi i casi, i soggetti fallirono nell’impresa, tornando a casa a mani vuote. Rintracciati dai Carabinieri, i presunti responsabili sono stati arrestati e tradotti presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.