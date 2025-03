La Roma femminile vola in finale dopo aver battuto il Sassuolo sia all’andata che al ritorno. Dopo il successo per 3-1 nella prima sfida, le giallorosse si impongono con un netto 3-0 in trasferta, spegnendo le speranze delle neroverdi.

Nel match di ritorno, la Roma parte forte e sfiora il gol al 10′ con un colpo di testa di Giacinti. Il Sassuolo prova a reagire e guadagna campo, ma al 30′ subisce la rete di Pilgrim in contropiede. Al 39′ Giacinti raddoppia con una spettacolare rovesciata su cross di Troelsgaard, mettendo in discesa la partita.

Le padrone di casa provano a riaprire il match nella ripresa, sfiorando il gol con Chmielinski al 51′, ma Ceasar si oppone con una grande parata. Al 59′ la Roma va vicina al tris con Giacinti, fermata prima da Lonni e poi dalla traversa. Il terzo gol arriva al 64′, ancora con Giacinti, servita in profondità da Pandini.

Nonostante l’eliminazione, il tecnico del Sassuolo Mister Rossi ha voluto sottolineare il percorso storico della sua squadra: “Essere arrivati a giocare per la prima volta nella nostra storia una semifinale di Coppa è motivo di grande orgoglio. Eravamo venute per ribaltarla, ma abbiamo commesso qualche errore e la Roma ha capitalizzato le nostre debolezze. Ora testa al campionato: dobbiamo chiudere al più presto la salvezza matematica e giocarci fino all’ultimo il primo posto della Poule Salvezza con Lazio e Como”.

Il Sassuolo si ferma in semifinale, ma esce a testa alta. La Roma, invece, continua la sua corsa e ora attende di conoscere l’avversaria per giocarsi il trofeo.

(Claudio Corrado)