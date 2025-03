In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo, Soliera si anima con una serie di iniziative che coinvolgeranno l’intera comunità, promuovendo la condivisione, la cultura e la riflessione sul ruolo femminile nella società.

La giornata si apre alle 8 in via Garibaldi con la tradizionale vendita della mimosa, simbolo di solidarietà e sostegno alle donne, a cura di UDI. A partire dalle 9, presso la sede Caritas di piazza Sassi 20, l’iniziativa “Metti una colazione alla Caritas” offrirà un momento di convivialità aperto a tutta la cittadinanza, a cura di Caritas Soliera.

Alle 10, presso il social market Il Pane e le Rose (via Serrasina 93), si terrà “La colazione delle donne”, un buffet multiculturale con utenti e volontarie dell’emporio, aperto a tutte le donne di Soliera.

Il Castello Campori ospiterà due visite guidate al femminile all’Acetaia Comunale alle 10.30 e alle 11.30, con una sorpresa riservata a tutte le partecipanti. L’iniziativa è a cura di Compagnia Balsamica, con prenotazione online obbligatoria.

Nel pomeriggio, alle 15.30, la CRA Sandro Pertini (via Matteotti 185) organizza una Festa per le donne, con una merenda dedicata alle ospiti della casa residenza, ai parenti e agli amici.

Alle 17.30 presso Habitat (via Berlinguer 201), l’Università della Terza Età Natalia Ginzburg e il Centro Studi Storici Solieresi propongono “Mani di fata”, un incontro di riflessione e studio sui lavori femminili ad ago insegnati alle donne nella prima metà del ‘900, con l’esposizione di abiti per bambine ricamati a mano negli anni ‘40. L’evento vedrà l’intervento di Maurizia Camurani, laureata in pedagogia ed esperta di educazione femminile.

La giornata si conclude con il cinema d’autore: alle 21, sempre presso Habitat, verrà proiettato “All We Imagine As Light – Amore a Mumbai” di Payal Kapadia, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è organizzata da Arci Soliera, in collaborazione con Auser Soliera, SPI-CGIL Soliera e con il contributo di Coop Alleanza 3.0.