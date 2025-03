Dal 12 al 15 marzo al Centro dei Congressi di Angel, in Francia, si svolgerà il convegno di Agol (Alleanza Globale dei Difensori Civici Locali) un congresso internazionale per “Tutte le Mediazioni”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Il cuore del Congresso saranno i lavori preparatori che si terranno presso il Municipio di Parigi il giorno 12 Marzo 2025 e verranno presentati al sindaco di Parigi Anne Hidalgo.

Il difensore civico della Provincia di Modena Patrizia Roli parteciperà all’evento in rappresentanza anche dell’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani e presenterà un elaborato in cui sono sintetizzati tutti i diritti dei Fanciulli che dovrebbero essere garantiti in ogni Stato Democratico, tema di cui la Provincia di Modena ed in particolare il Presidente intende farsi portavoce. In particolare, la Provincia di Modena dal 2024 ha aderito all’Unità Interterritoriale dell’Istituto Internazionale Coesione e Sviluppo della Macroregione Mediterranea.

Per Patrizia Roli «l’occasione di rappresentare la Provincia di Modena e l’associazione Nazionale dei difensori civici italiani è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Credo sia fondamentale promuovere e far conoscere agli altri Paesi quali siano i valori e i diritti cardine della nostra comunità e in questo senso la scelta di orientarci sui tema dei diritti dei Fanciulli è particolarmente urgente, specialmente per quelle realtà in cui la fragilità dell’infanzia è una vera e propria piaga sociale».

La Macroregione Mediterranea riguarda attualmente 30 paesi, tra cui Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Gibilterra, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Principato di Monaco, Montenegro, Regno Unito, Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia.

La strategia della Macroregione è quella di promuovere le riforme che assicurino la piena partecipazione del Cittadino, garantendo la massima espressione di democrazia per la salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi individuali e di gruppo.

La Provincia di Modena, che ha una lunga tradizione in tema di pari opportunità e difesa civica, ha offerto di redigere un modello di buona prassi amministrativa su questi temi, modello che può essere esportato in altre realtà sprovviste o comunque di recente elaborazione.