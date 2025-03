Un ecografo del valore di 55mila euro è stato donato alla Medicina Interna per acuti a indirizzo metabolico ed emo cogaulativo (Medicina 1) del Santa Maria Nuova dall’associazione Sa.Re odv di cui è presidente il dottor Claudio Pedrazzoli, ex primario del reparto di Oncologia oggi in pensione. L’ecografo acquistato è un apparecchio Canon APLIO A ed è dotato di sonda convex per studio degli organi addominali, sonda lineare per lo studio vascolare e sonda e software per studio cardiologico. Lo strumento donato va a sostituire un ecografo del 2009.

“Avere a disposizione uno strumento moderno e innovativo come questo – spiega la dottoressa Annamaria Casali, Direttore della Medicina interna per acuti a indirizzo metabolico ed emo coagulativo – consente di offrire ai cittadini prestazioni migliori e più accurate. Soprattutto tenendo conto che i reparti di Medicina sono il più grande bacino d’utenza dell’ospedale per l’accoglienza di coloro che necessitano di cure. L’attività ecografica eseguita da personale esperto e con un apparecchio adeguato permette di risparmiare tempo nell’iter diagnostico del paziente. L’ecografia ha un ruolo fondamentale nella gestione del paziente internistico, è di rapida disponibilità, non lo espone a rischio radiologico e consente un inquadramento rapido del paziente permettendo di accelerare il percorso diagnostico”. “Ringrazio di cuore l’associazione Sa.Re – ha concluso Casali – per l’impegno che ci ha voluto dedicare con la sua generosa donazione. Sarà nostra premura proseguire nel sostenere l’associazione in futuri progetti a favore dei nostri Ospedali”.

Il reparto di Medicina 1 è dotato di 40 posti letto e accetta ricoveri urgenti dal Pronto Soccorso. I ricoveri annui sono circa 1.200. I pazienti ricoverati sono in genere pluri patologici e complessi. Nel 2024 sono stati eseguiti circa 700 esami ecografici di cui 350 circa ecografie addome con prenotazione CUP e 400 esami ecografici per i pazienti ricoverati (ad es. ecografie addominali, eco-Doppler tronchi sovraortici, ecografia venosa degli arti inferiori, ecocardiogramma ecc.). Tale attività consente alla Medicina 1 di essere già quasi completamente autonoma nella gestione dell’attività ecografica. Ora grazie a questo nuovo strumento in dotazione il reparto potrà migliorare ulteriormente i suoi standard.

La Medicina 1 aderisce alla SIMI (Società Italiana di Medicina Interna) e fa parte della Scuola SIMI di ecografia dove gli allievi possono frequentare la parte pratica per il corso ecografico di I° e II° livello. La partecipazione alla scuola SIMI porta nel corso dell’anno la frequenza di discenti ai quali è importante offrire la possibilità di visualizzare ed effettuare esami ecografici con una strumentazione idonea, avanzata e con qualità tecnica appropriata.

Alla consegna dell’apparecchiatura era presente il Direttore Generale dell’Ausl, Davide Fornaciari, che è intervenuto ringraziando: “Siamo grati a Sa.Re odv per questa considerevole donazione che dimostra sensibilità e particolare attenzione alle esigenze dei reparti, dei professionisti e dei pazienti. La vicinanza e la capacità di sapere indirizzare la solidarietà non sono mai scontate”.