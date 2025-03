In occasione della Festa della Donna, il Comune di Mirandola ha deciso di illuminare la facciata del Municipio di Via Giolitti – al calar del sole – di colore giallo.

Una scelta voluta dall’Amministrazione Comunale, dall’Assessore Lisa Secchia e promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità, con l’obiettivo di esprimere la massima vicinanza alle vittime di ogni forma di violenza contro le donne e ribadire la ferma condanna verso qualsiasi tentativo di giustificazione di atti violenti e lesivi della libertà personale.

“Nel 2024 sono più che raddoppiati gli ammonimenti per violenza contro le donne in ambito domestico, mentre sono stati 2.746, con un aumento del 44%, gli ammonimenti per stalking o revenge porn. Per quanto riguarda gli arresti in flagranza differita, dopo l’approvazione della nuova normativa, sono stati portati a termine 415 arresti. A fornire questi dati aggiornati all’anno appena trascorso è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo in aula alla Camera a un’interrogazione sull’ulteriore incremento delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne” – commenta Lisa Secchia, Assessore alle Pari Opportunità – Per combattere la piaga della violenza, oltre alle azioni di repressione, è necessario agire con interventi educativi positivi, capaci di incidere profondamente sul piano formativo e culturale. È fondamentale promuovere in ogni ambito i valori della parità e del rispetto, con particolare attenzione alle nuove generazioni.Siamo ancora lontani da una condizione di vera normalità: da Mirandola vuole partire un segnale forte di vicinanza a tutte quelle persone che, per vergogna o per amore, non trovano la forza di denunciare. La vita è nostra, e nessuno può avere il potere di obbligarci a viverla in modo diverso da quello che vogliamo” – conclude Lisa Secchia.