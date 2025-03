Un nuovo spazio pubblico, a misura d’uomo e di sostenibilità, prende vita nel centro storico di Reggio Emilia. Sabato 8 marzo 2025 infatti viene inaugurata la nuova piazza del Popol Giost: un luogo pensato per la comunità e destinato a diventare un punto di riferimento per la socialità, la cultura e l’inclusione. Un evento che apre a nuova vita questo slargo lungo via Roma, fino a qualche mese fa ridotto a parcheggio e ora completamente rigenerato, trasformato in piazza pedonale alberata, permeabilizzata e pensata per contrastare le isole di calore, quindi nell’ottica di contrastare i cambiamenti climatici. L’intervento è stato realizzato con un finanziamento di 500.000 euro da Pnrr, a cui si sono aggiunti 100.000 euro finanziati dal Comune e da un contributo del progetto LifeCityAdap3 di circa 50.000 euro, grazie alle società Iren, L’Ovile e Reire. Il progetto era stato condiviso in un percorso partecipato con i cittadini nell’ambito del Laboratorio di quartiere.

L’evento inaugurale di sabato, a cura del Comune di Reggio Emilia e dell’associazione Via Roma Zero, sarà il primo di due appuntamenti che culmineranno il 10 maggio con la prima edizione della Festa del Popol Giost, una celebrazione annuale dedicata alla storia e all’identità del quartiere.

HANNO DETTO – “Giunge felicemente al traguardo la nuova piazza del Popol Giost, ma in realtà è un nuovo inizio – dichiara il sindaco Marco Massari – Voluto dalla precedente amministrazione, che ringrazio, e portato avanti da noi con convinzione e tenacia, questo spazio pubblico storico torna alla reale disponibilità e alla frequentazione di tutti i cittadini, dagli abitanti di via Roma e Santa Croce agli studenti che frequentano le scuole limitrofe e che qui hanno un nuovo luogo di incontro e, perché no, di didattica all’aperto. Questa nuova piazza rappresenta il modo di pensare e il metodo di lavoro della nostra Amministrazione: da una parte un operato condiviso tra amministratori, tecnici e cittadini, che ringrazio della disponibilità a coprogettare insieme con il Comune e l’architetto Enrico Dusi, dall’altra parte il risultato, cioè una piena sintesi di riqualificazione urbana grazie a una progettazione attenta all’accessibilità per tutti, alla sostenibilità, verde di qualità e alle necessità di compensazione dei cambiamenti climatici, alla sicurezza”.

“Quest’opera nasce da un progetto innovativo, arrivato a valle di un lungo percorso che aveva la volontà di regalare al quartiere di via Roma e alla città un nuovo spazio pubblico per le persone e per la vita del quartiere e dei suoi abitanti – dice l’assessora alle Politiche per il clima e la Mobilità sostenibile, Carlotta Bonvicini – È anche la prima piazza della città realizzata seguendo le linee guida per l’adattamento climatico e per questo ha coinvolto anche il servizio ambiente del Comune e i partner e partecipanti del progetto europeo LifeCityAdap3. Una soddisfazione grandissima, che spero possa essere condivisa da chi vivrà questo luogo, a partire dagli studenti dell’istituto Scaruffi Levi Tricolore: di fatto questa è anche una nuova piazza scolastica”.

“Siamo estremamente soddisfatti di inaugurare la nuova Piazza del Popol Giost, un’area che in passato era occupata da un parcheggio, ora è stata trasformata in una piazza pedonale, diventando un nuovo punto di aggregazione e socialità per tutti i cittadini – sottolinea il vicesindaco e assesore ai Lavori pubblici Lanfranco de Franco – Questo intervento è il risultato di un percorso di partecipazione che ha coinvolto attivamente residenti e commercianti, ai quali va il nostro sentito ringraziamento per il contributo fondamentale che hanno dato alla definizione del progetto. Il lavoro svolto da tutti gli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici, insieme ai professionisti coinvolti, ha permesso di realizzare un intervento che non solo migliora l’estetica e la vivibilità dell’area, ma risponde anche alle esigenze di una città moderna, più sostenibile e resiliente. Inoltre, la piazza è strategicamente posizionata accanto a un polo scolastico, un’area che da oggi può essere vissuta in sicurezza e serenità da studenti e studentesse”.

FRA TRADIZIONE E CONVIVIALITÀ – L’8 marzo, a partire dalle ore 17.30, la Filarmonica Città del Tricolore guiderà una passeggiata che partirà da piazza Prampolini e, attraversando il centro, raggiungerà la nuova piazza, dove avrà luogo il taglio del nastro alle ore 18, alla presenza del sindaco Marco Massari e degli assessori Carlotta Bonvicini e Lanfranco De Franco.

Seguirà sino alle 20,30 la festa con Dj set e una zona aperitivo curata dal Labart Casa di quartiere, un’occasione per vivere insieme, in allegria e con spirito di festa, il nuovo spazio urbano.

FESTA DEL POPOL GIOST: IL 10 MAGGIO UN EVENTO PER TUTTA LA CITTÀ – Il 10 maggio, a partire dalle ore 10.30, la Festa del Popol Giost animerà il quartiere con una giornata dedicata alla musica, alla cultura e alla partecipazione. Il programma includerà momenti istituzionali, esibizioni musicali, spettacoli dal vivo e attività che coinvolgeranno associazioni e cittadini.

Nel corso della giornata si terranno incontri per valorizzare la storia e le tradizioni del quartiere, affiancati da momenti conviviali e spazi di intrattenimento aperti a tutti. La festa si concluderà con un brindisi collettivo e un evento musicale serale.

Il programma della festa verrà presentato in dettaglio in prossimità dell’evento, infatti è allo studio la possibilità di estendere l’evento, prolungandolo da una giornata all’intero fine settimana. L’iniziativa si svolgerà in via Roma, chiusa al traffico per l’occasione, e offrirà un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti.

L’organizzazione della Festa del Popol Giost vede il coinvolgimento attivo di Via Roma Zero, che coordinerà le attività artistiche e culturali, mentre il Comune di Reggio Emilia fornirà il supporto economico e infrastrutturale necessari. Questa inaugurazione rappresenta non solo la nascita di un nuovo spazio urbano, ma anche il rafforzamento della coesione sociale di un quartiere e della sua storia.

COME È FATTA LA NUOVA PIAZZA

La piazza del Popol Giost è un rettangolone di circa 1.300 metri quadrati – ricavato dalla demolizione del vecchio isolato di via Borgo Emilio e via Francotetto nel secondo dopoguerra e utilizzato quasi da subito per parcheggiare le auto del boom economico e quale punto di affaccio di un ingresso scolastico secondario – ha cambiato volto e sostanza.

Condannato nei decenni a un ruolo residuale nella narrazione urbana del quartiere e del centro storico, questo spazio intitolato al Popolo Giusto di Santa Croce, che era perlopiù povero, emarginato o operaio nei casi più fortunati, riottiene il ruolo per cui era nato: essere piazza, luogo di incontro, scambio e pausa a metà della seconda metà del rettilineo dell’antico Cardo di Regium Lepidi, appunto via Roma.

Prima condizione affinché ciò avvenga, era ed è la parziale pedonalizzazione. Dopo un importante percorso di sperimentazione avvenuto negli ultimi anni, piazza del Popol Giost diventa quindi in gran parte pedonale.

I lavori sono stati finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con 500.000 euro, su un costo di investimento di 600.000 euro complessivi, per la parte restante finanziati dal Comune e, per 50.000 euro, dal progetto Life City Adapt3 grazie alle società Iren, L’Ovile e Reire.

Il progetto è dello studio Enrico Dusi di Venezia e segna un ritorno della piazza con i criteri sostenibilità ambientale: il progetto ripensa lo spazio anche secondo i principi dell’architettura adattativa, perseguendo la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici di Reggio Emilia.

L’intervento è stato infatti individuato come la seconda azione pilota a Reggio Emilia del progetto europeo Life City Adap3, che prevede un coinvolgimento delle aziende partner che co-finanzieranno con una donazione liberale parte dell’opera.

Il progetto è stato inoltre incluso all’interno del percorso partecipativo del Laboratorio di cittadinanza (il primo in centro storico), coinvolgendo così attivamente gli abitanti e i commercianti del quartiere in un confronto sulla proposta progettuale, che ha tenuto conto dei suggerimenti e delle istanze portate dai cittadini.

Al centro dell’area-piazza è stata installata un’ ampia seduta – una maxi panca con profondità di 120 centimetri – a delimitare uno spazio nuovo, un luogo di nuova collettività, di scambio, come suggerito dalla sua conformazione geometrica. L’ampiezza e la capacità di questo elemento di seduta vuole simboleggiare un’occasione nuova per incontrarsi, stare insieme, conoscersi, dialogare. I moduli in cui viene suddivisa la seduta sono prefabbricati, studiati in modo da accogliere le alberature di progetto e movibili in caso di manutenzioni necessarie al sistema.

La piazza è alberata. La contiguità con il polo scolastico dona un ulteriore significato al luogo, che è predisposto per poter ospitare anche lezioni all'aperto, conferenze, concerti, all'ombra degli alberi. Al di fuori dell'orario scolastico, la nuova piazza rinnova il suo potenziale collettivo, divenendo punto di ritrovo prima e dopo l'orario scolastico, area di gioco circoscritta e sicura grazie alla schermatura rispetto agli assi stradali vicini, luogo di incontro per persone di tutte le età. La scelta della seduta alberata introduce a ulteriori opportunità e proposte di utilizzo. Per identificare questa 'porzione urbana' e al fine di predisporre una continuità spaziale, è stata scelta una pavimentazione 'a binderi' in pietra di Luserna, coerente con quanto utilizzato nelle riqualificazioni del centro storico, in modo da legare anche matericamente la nuova piazza alla città circostante. Con la stessa pietra, è stato realizzato il cordolo che divide la piazza da via Roma. Questa nuova continuità spaziale e la riduzione visiva dell'ambito ad uso automobilistico permettono una connessione con l'area pedonale a sud, in diretta continuità con gli esercizi commerciali presenti.

I percorsi pedonali a sud risultano dunque in diretto legame con lo spazio della nuova piazza, spingendo il progetto verso una riconnessione spaziale in cui la persona, il pedone, è il soggetto principale.

La porzione di suolo circoscritta dalla lunga e ampia panca è stata de-pavimentata e predisposta come permeabile, così come due fasce di suolo nell’immediata vicinanza degli edifici adiacenti il lotto.

La superficie de-pavimentata risulta pari al 50% dell'area di intervento. Questa percentuale di suolo permeabile consente non solo di attenuare l'Isola di calore estiva, ma rende anche più efficace l'assorbimento delle acque piovane in caso di eventi atmosferici intensi.

di intervento. Questa percentuale di suolo permeabile consente non solo di , ma rende anche più efficace in caso di eventi atmosferici intensi. Le due aree a verde laterali vengono realizzate con un leggero ribassamento in modo da poter rilasciare gradualmente l’acqua piovana. Queste due aree ospitano specie arbustive e erbacee utili alla fitodepurazione delle acque piovane prima della permeazione negli strati di suolo più profondi.

L’opera si presenta dunque come un’Isola per la collettività cinta da alberi, pensata come un’oasi di verde e freschezza nelle stagioni più calde grazie a un sistema di nebulizzazione predisposta centralmente rispetto all’oggetto architettonico della panca. La coesistenza dell’ombra, data dai nuovi elementi arborei, e dell’acqua nebulizzata rendono possibile il mantenimento di un uso collettivo durante tutto l’anno con un alto livello di comfort, essendo la piazza predisposta per sostenere stati climatici estremi, tra cui le onde di calore tipiche delle stagioni estive in città.

Le specie arboree scelte – l'albero di Giuda – Cercis siliquastrum, il ligustro giapponese – Ligustrum japonicum – e la magnolia sempreverde – Magnolia grandiflora – sono particolarmente resistenti a climi estremi sia in estate che in inverno, mantenendo il proprio fogliame anche nelle stagioni autunnali e in parte dell'inverno. Le specie di progetto risultano inoltre particolarmente performanti in termini di assorbimento di CO2, permettendo un miglioramento anche rispetto alla qualità dell'aria.

scelte – l’albero di Giuda – Cercis siliquastrum, il ligustro giapponese – Ligustrum japonicum – e la magnolia sempreverde – Magnolia grandiflora – sono particolarmente resistenti a climi estremi sia in estate che in inverno, mantenendo il proprio fogliame anche nelle stagioni autunnali e in parte dell’inverno. Le specie di progetto risultano inoltre particolarmente performanti in termini di , permettendo un miglioramento anche rispetto alla qualità dell’aria. La caratteristica forma degli elementi arborei selezionati nel progetto di paesaggio, a fusto alto e snello, permette di garantire la sicurezza nell’area consentendo una totale visibilità dello spazio. La seduta, che garantisce il passaggio di irrigazione e nebulizzazione, accoglie inoltre un apparato di illuminazione dedicato al luogo.

L’a ccessibilità dello spazio della piazza viene garantita grazie all’assenza di salti di quota importanti, garantendo al tempo stesso una buona accessibilità da parte di utenti anche ciechi e ipovedenti tramite la predisposizione di lievi cambi di quota come segnale di margine naturale tra strada e panca. Questi vengono previsti anche lungo i margini delle aree a verde marginali, in cui la lama di chiusura risulta leggermente rialzata rispetto alla quota della pavimentazione in binderi.

I moduli di accesso allo spazio interno alla panca risultano anch’essi avere un leggero salto di quota, pari a 1,5 centimetri, con il margine ‘stondato’ e in materiale liscio in calcestruzzo, in modo da permettere una comprensione di cambiamento di stato, un segnale che qualcosa sta accadendo e che si tratta di un margine naturale ma valicabile (a differenza dei punti in cui a margine vi è la seduta). Il contrasto tra colorazione della pavimentazione in pietra e del calcestre aiuta inoltre nell’individuazione di ambiti con destinazioni specifiche differenti tra loro. Nel punto di attraversamento a nord-est viene previsto un segnale di ostacolo valicabile, da entrambi i lati della strada. Le soluzioni sono state sviluppate nel corso di colloqui con l’area tecnica del Criba.

LO SPAZIO NELLA STORIA – La piazza del Popol Giost risulta ad oggi e storicamente un vuoto urbano nel tessuto consolidato del centro storico, prendendo luogo nella porzione attestata su via Roma dello storico isolato denominato Borgo Emilio. Quest’area della città si presenta come un agglomerato di edifici residenziali di dimensioni ridotte, sviluppatisi attorno all’attuale via Roma e a porta Santa Croce.

La piazza del Popol Giost è un’emblematica conseguenza delle complesse vicende urbanistiche che interessarono Reggio Emilia fra gli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso. Il primo Piano edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce dell’ingegnere Getulio Artoni, risalente al 1936, costituisce infatti il seme da cui germogliarono sia la successiva pianificazione comunale che, nello specifico, gli eventi che portarono a compimento l’inserimento della nuova piazza nel contesto consolidato di via Roma.

Il Piano regolatore in questione fu poi approvato nel 1940 e con esso, attraverso il Piano particolareggiato di esecuzione del centro cittadino del 1941, Artoni esprimeva il pensiero dell’epoca scarsamente attento alle questioni sociali e ancora legato a una ripartizione arcaica delle stesse: il centro riservato alla ricca borghesia, gli altri ceti distribuiti sulle aree esterne. Il Piano si poneva principalmente tre finalità: l’intervento nel centro storico per il risanamento degli aggregati urbani in stato fatiscente, la ristrutturazione della rete viaria e la pianificazione delle prime espansioni. L’ingresso in guerra determinò la sospensione di tali previsioni urbanistiche e solamente dopo il conflitto, nel 1961, fu approvato il Prg Albini, portando a conclusione il processo di revisione di Artoni e a compimento molti dei piani particolareggiati da quello derivati, fra cui anche il piano di risanamento del quartiere di Santa Croce, area che nel frattempo aveva subito anche i pesanti bombardamenti del 1944.