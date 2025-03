Quattro donne. Quattro storie di forza, coraggio, autoderminazione nel compiere scelte ‘controcorrente’ e oltre gli stereotipi presenti nella nostra società.

‘Donne infinite’, è il titolo della confernza/convegno in programma domenica 9 marzo alle 17.30 alla Sala Espositiva ‘Gino Strada’ in Piazza Ruffilli 2 a Casalgrande.

In collaborazione con la Biblioteca Sognalibro, l’evento di domenica è parte integrante della rassegna ‘Donna, Forza Libertà’, organizzato e voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Casalgrande ed è inserito anche all’interno del Festival del Rumore, sviluppato dal Teatro ‘Fabrizio de Andre” con il sostegno dell’Amministrazione casalgrandese.

Domenica, a salire sul palco, saranno Angela Albano, insegnante e scrittrice di libri, Cristina Faedi artista del collage e consulente, Myriam Ornelli, consulente legale, e in collegamento da Londra Elena Pasoli, direttore del Bologna Children’s Book Fair.

Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Graziella Tosi, le 4 relatrici racconteranno i loro rispettivi percorsi, risponderanno a domande sul perché di scelte forti, spesso controcorrente, e rifletteranno sul concetto di libertà come possibilità di agire al di fuori delle convenzioni ridefinendo quel concetto anche pensando alle generazioni future.

“L’Amministrazione è orgogliosa di poter dare vita ad un evento così importante– sottolinea l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Graziella Tosi -. Ognuna di queste donne ha deciso di non conformarsi ai modelli imposti ma di scegliere un cammino che, seppur difficile, è il riflesso della propria autenticità, delle proprie passioni e del desiderio di contribuire a costruire una società migliore per noi e per le future generazioni. Sono convinta che il convegno di domenica possa essere un momento di arricchimento e di riflessione per tutti coloro che vi prenderanno parte”.

Appuntamento quindi alle 17.30 alla Sala Espositiva’ G. Strada’, l’ingresso è libero e gratuito.

Per info e prenotazioni: biblioteca@comune.casalgrande.re.it oppure 0522.84.9397/339.7755415