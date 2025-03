Domenica 9 marzo alle ore 17, presso il Centro Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, per la rassegna “Concerti al Centro” è in programma un omaggio musicale alle donne di tutti i tempi, con le composizioni che più hanno dato significato alla donna in musica. Musiche a cura dei Maestri Gen Llukaci al violino e Alessandro di Marco al pianoforte.

Sempre alle ore 17 a Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), l’associazione Amici della musica Nino Rota propone il quarto incontro nell’ambito della rassegna “Storie e pensieri del Progressive italiano”, dedicata a “Felona e Sorona. Le Orme”. Relatore Giancarlo Spaggiari. Ingresso libero e gratuito.

A Villa Cuoghi è anche visitabile dalle 15 alle 17.30 una parte della mostra fotografica “Macelleria Palermo” che propone le immagini dei fotoreporter Franco Lannino e Michele Naccari e offre uno sguardo crudo e senza filtri sulla violenza mafiosa che ha insanguinato Palermo tra il 1986 e il 2003. Altre immagini sono visibili a Formigine, Maranello e Sassuolo, fino al 29 marzo 2025.

Domenica è ancora aperta, dalle 16 alle 18.30, la mostra collettiva di pittura “Festa della Donna” alla Casetta delle Arti Vittorio Guastalla (via Santa Caterina, 2), a cura dell’associazione Arte e Cultura. Espongono diversi artisti. Ingresso libero e gratuito.

Al castello di Spezzano è invece visitabile la mostra “Le piastrelle da piccole” dalle 15 alle 19, oltre alle sale affrescate del Castello e quelle del Museo della ceramica, con ingresso libero e gratuito.

Tutte le iniziative hanno il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.