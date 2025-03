L’energia creativa di forme e colori per far vincere la vita, contro ogni violenza: venerdì 7 marzo è stata presentata nella biblioteca dell’Istituto “Cattaneo-Deledda” di Modena la seconda edizione del concorso nazionale “La moda contro la violenza sulle donne – Premio in ricordo di Renata Alexandra Trandafir”, rivolto agli studenti che frequentano il Quarto e Quinto anno degli Istituti Tecnici, Professionali e Licei con Indirizzo Moda.

Il contest nazionale, patrocinato e sostenuto dal Comune di Modena, nasce per mantenere viva la memoria della ex studentessa Renata Alexandra Trandafir, uccisa a 22 anni il 13 giugno 2022 assieme alla madre.

A lanciare questa seconda edizione sono state la dirigente scolastica Alessandra Zoppello, affiancata dall’Assessora alle Politiche educative e Rapporto con l’Università del Comune di Modena Federica Venturelli. Con loro anche vicaria Milena Ronzoni, insegnante di Renata, l’amica e compagna di classe Rachele Cavazzuti, la zia e la cugina di Renata, Elena ed Edera Tiron.

Il bando richiede la realizzazione di un progetto moda (scadenza per l’invio fissata all’8 maggio 2025) in grado di veicolare messaggi positivi da contrapporre al dramma della violenza in famiglia, delle relazioni affettive tossiche, del femminicidio. Per gli studenti del “Cattaneo-Deledda” sono previsti incontri di approfondimento organizzati in collaborazione con lo Sportello d’Ascolto “INSIEME CONTRO LA VIOLENZA – CAT” di Campogalliano (Mo), la presentazione di libri e la mostra dal titolo “Come eri vestita”, che verrà allestita in biblioteca tra aprile e maggio prossimi.

Il Premio assegna tre borse di studio del valore di 1000, 500 e 300 euro, rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato. Sono previsti, inoltre, tre premi riservati ai migliori progetti presentati da studenti dell’Istituto “Cattaneo-Deledda”, del valore di 500, 300 e 200 euro.

La premiazione si terrà a fine maggio, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, della scuola e delle associazioni coinvolte nel progetto.

Informazioni dettagliate e modulistica sul sito della scuola, www.cattaneodeledda.edu.it.