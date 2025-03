Da un anno a Castelnovo è stato introdotto il sistema di raccolta differenziata puntuale dei rifiuti, con l’apposizione nel capoluogo e a Felina dei nuovi cassonetti informatizzati per i rifiuti residui indifferenziati, utilizzabili tramite tessera eco card, e la raccolta porta a porta in tutte le altre frazioni.

Ora è stato organizzato un incontro pubblico che sarà l’occasione per valutare i dati sull’andamento complessivo della raccolta differenziata a Castelnovo, ma anche per approfondire e rispondere alle domande circa il servizio di raccolta dei rifiuti, il sistema di tariffazione corrispettiva puntuale e le misure che il comune sta adottando per contrastare gli abbandoni irregolari di rifiuti. L’appuntamento è per martedì, 11 marzo, alle ore 18.30 nella Sala del Consiglio, in Municipio a Castelnovo (Piazza Gramsci 1).

Interverranno il sindaco Emanuele Ferrari, l’assessore alla manutenzione e patrimonio, ambiente e frazioni Giorgio Severi, personale dell’ufficio ambiente del Comune e rappresentanti di Iren.